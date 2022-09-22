伊朗各地爆發抗議 已致至少17人死亡

伊朗/阿米尼死亡事件

2022年9月21日，伊朗德黑蘭，人們在抗議Mahsa Amini被伊斯蘭共和國 "道德警察 "逮捕後死亡事件

22歲來自庫爾德斯坦（西北部）的女子馬赫薩-阿米尼 ( Mahsa Amini)於9月13日在德黑蘭因 "穿着不合適的衣服 "被負責執行伊斯蘭共和國嚴格着裝規定的道德警察逮捕，她於9月16日在醫院去世後，抗議浪潮席捲伊朗全國各地。六天抗議活動中，至少有17人死亡，伊朗當局已經封鎖了對社交網站Instagram和WhatsApp的訪問。

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道德警察規定，伊朗婦女必須遮住頭髮，不允許穿短的或緊身的外套或有孔的牛仔褲。活動人士說，馬赫薩-阿米尼的頭部受到了致命的打擊，但伊朗官員否認了這一點，並宣布進行調查。 她死後伊朗全國爆發了抗議活動，影響到大約15個城市，世界各地的伊朗族裔同樣聚會支持。

法新社報道，根據伊朗國家電視台的一份新報告，"在過去幾天的事件中，有17人死亡，包括示威者和警察，"該報告沒有提供進一步的細節。伊朗媒體早些時候的一份報告稱，有7名抗議者和4名警察被殺。

但死亡人數可能要高得多，設在奧斯陸的反對派非政府組織伊朗人權組織（IHR）報告說，至少有31名平民被安全部隊殺害。

伊朗官員否認安全部隊與抗議者的死亡有任何關係。伊斯蘭共和國的意識形態軍隊--革命衛隊周四譴責了一場 "全面的媒體戰爭"，說這是一個 "註定要失敗的陰謀"。

但與其他國際非政府組織和聯合國一樣，大赦國際譴責了一場 "殘酷的鎮壓"， 該組織報告說當局"非法使用子彈、鋼珠、催淚瓦斯、水炮和警棍來驅散示威者"。

華盛頓周四宣布對伊朗道德警察和幾名安全官員進行經濟制裁，原因是他們對馬赫薩-阿米尼和 "對抗議者實施暴力"。

美國財政部長珍妮特-耶倫在一份聲明中說，這些制裁針對的是 "伊朗的道德警察和對這種壓迫負有責任的伊朗高級安全官員"，並 "表明拜登-哈里斯政府對捍衛伊朗和世界各地的人權和婦女權利的明確承諾"。