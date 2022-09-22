日本也要向外國遊客敞開大門了

日本/旅遊

日本數字大臣河野太郎周四在推特上宣布，日本將取消兩年多前為應對新冠大流行而實施的遊客入境限制。

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在日本首相岸田文雄於當天晚些時候在紐約發表講話之前，河野太郎寫道，“終於，日本將重新開放其邊界了。”他補充說，“簽證豁免也回來了。”但他沒有說明具體的生效日期或者是該措施將適用於哪些國家。

法新社表示，自今年年初以來，每天入境日本的人數限額在逐步提高，近期達到了5萬人次。

另外，自年初以來，日元兌美元貶值了20%，日元的疲軟應該會讓日本對許多遊客來說更具吸引力。

而且，外國貨幣的流入可能會有助於制止日本貨幣的貶值並促進經濟復蘇。

6月份，日本政府允許外國遊客入境日本，但僅限於團體游。9月初，日本政府又允許了外國個人遊客入境日本，但個人遊客還是需要通過旅行社的。

法新社的報道還指出，日本應該需要時間才能夠恢復到其2019年的遊客水平和經濟收益。

因為在日本，在大流行之前，來自國際遊客的大部分經濟利益都是來自中國遊客，中國遊客在日本大量購買電子產品和化妝品。然而，由於中國人在國內仍受制於嚴格的新冠措施，因此不會有很多中國人很快前往日本。

2019年，日本接待的外國遊客達到了3190萬，創下了紀錄。