伊朗總統被迫同意調查阿米尼之死

伊朗

在伊朗的示威活動被鎮壓之後，很難獲得一份精確的示威造成的死傷報告。伊朗國家媒體說有17人死亡，非政府組織說有30多人死亡。在22歲的年輕女子馬赫薩-阿米尼（Mahsa Amini）在被拘押期間突然死亡一周後，抗議活動仍在繼續，阿米尼因面紗磨損嚴重而被道德警察逮捕。伊朗總統易卜拉欣-萊西在紐約聯合國大會期間被問及此一事件，他許諾對阿米尼之死進行調查。

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據本台報道，伊朗總統萊西在紐約對記者說："請放心，一定會展開調查。"伊朗總統提到了馬赫薩-阿米尼的死亡，阿米尼已經成為伊朗伊斯蘭共和國壓迫婦女的象徵。萊西承諾進行調查，同時指出，驗屍官的報告沒有提到對這名年輕婦女任何虐待。但伊朗抗議者對此說法有異議。伊朗各地的示威仍在繼續。

易卜拉欣-萊西譴責 "西方的虛偽"。 "他說：“為什麼不呼籲做同樣的事情，因為在歐洲、在美國都有那些在執法者手中死去的人，他們應該進行調查。”

伊朗當局正在進行反擊，並打算鎮壓已經上街一周的抗議者。這場鎮壓已經造成了多名受害者。有不少人被捕，包括記者。而在今天上午，軍隊警告說，它已經準備好對抗那些它被稱之為敵人的人，以確保伊朗國家的安全。

本周五（9月23日）當局還號召組織了反示威活動，他們捍衛佩戴伊斯蘭面紗。據本台RFI駐德黑蘭記者Siavosh Ghazi說，星期五祈禱後有數萬人被鼓動示威。示威者高呼 "美國去死，以色列去死"，但也喊出了 "內奸去死"掉口號。伊朗全國各地都發生了類似的示威活動，政府試圖重新控制局勢，以防止任何進一步的反對派示威活動。伊朗政府呼籲他們的支持者上街，譴責那些焚燒可蘭經、清真寺或譴責摘下面紗與攻擊穿罩袍婦女的人。

伊朗情報部在一份聲明中警告說，參加這些未經授權的示威活動是一種犯罪。9月22日星期四，伊朗的精銳部隊即革命衛隊已經發表聲明說，他們將對所有試圖製造動亂的人採取強有力的行動。

但這並沒有阻止9月22日星期四傍晚在德黑蘭以及幾個省級城市再次發生新的示威活動。伊朗政府似乎決心阻止新的反對派示威活動。此外，互聯網和社交網絡的訪問已被限制數日，這也是抗議運動期間經常出現的情況。