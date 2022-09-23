美日韓三國外長舉行會談：承諾共同維護國際秩序

美國/日本/韓國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正和韓國外交部長樸振9月22日在紐約舉行了三邊會談。美日韓外長會後通過聯合聲明強調了，“三邊合作對於加強基於規則的經濟秩序和促進印太地區和世界繁榮的重要性。”

廣告 繼續瀏覽後續

美日韓三國外長周四在聯大會議場邊舉行的會談是繼7月二十國集團（G20）外長會議之後時隔兩個月再次會晤。據日本外務省介紹，三國外長的此次會晤大約進行了50分鐘。會後，布林肯、林方正和樸振發表聯合聲明指出：“在我們尋求解決21世紀的緊迫挑戰時，重申他們對強有力的三邊合作的承諾。美國對韓國和日本的鋼鐵一般的聯盟承諾以及我們親密、持久的友誼對我們公民、該地區和世界的安全和繁榮至關重要。”

聲明提及：“國務卿和外長們強調了共同努力解決朝鮮的不穩定行為和推進我們實現朝鮮半島完全無核化的共同目標的重要性。他們譴責朝鮮今年多次發射彈道導彈，每次都違反了聯合國安理會的多項決議，並對該地區構成嚴重威脅。他們重申，朝鮮的核試驗將受到國際社會的強烈和堅決的回應。他們還對朝鮮在使用核武器方面發出的升級和破壞穩定的信息表示嚴重關切，包括其通過一項新的核政策法律。”

聲明指出：“布林肯國務卿重申了美國對韓國和日本防務的堅定承諾。國務卿和外長們敦促朝鮮遵守聯合國安理會相關決議規定的義務，並呼籲國際社會全面執行這些決議。他們強調認真和持續對話的重要性，並敦促朝鮮重返談判。為此，布林肯國務卿和林外相表示支持韓國的‘大膽計畫’的目標。他們還重申了立即解決朝鮮綁架日本人問題的重要性。”

聲明稱：“國務卿和外交部長們還申明了支持我們太平洋島國夥伴的需求和優先事項的共同承諾。這些國家正處於威脅其農業和糧食穩定、淡水供應和經濟活力的氣候變化的前線。在自由和開放的印度-太平洋的統一願景指導下，國務卿和外長們承諾探討如何協調和加強彼此的努力，以支持太平洋島國獲得減緩和適應氣候變化的資金和預測。他們還重申支持太平洋島國努力加強海上安全和打擊非法、未報告和無管制的捕撈活動。”

聲明稱：“國務卿和外長們重申支持東盟的團結和中心地位，支持《東盟印太展望》。他們強調有必要加強與東盟的接觸以及在東盟領導的架構內的接觸，以維持一個和平和穩定的地區。國務卿和外長們重申支持東盟在‘五點共識’基礎上解決緬甸危機的努力。國務卿和外長們強調了三邊合作對於加強基於規則的經濟秩序和促進印太地區和世界繁榮的重要性。他們特別指出，面對經濟脅迫需要團結一致，並承諾共同努力阻止和應對這種行動。更廣泛地說，他們承諾共同維護國際秩序，使各國能夠在沒有不當壓力的情況下選擇自己的道路。”

聲明表示：“最後，國務卿和外長們譴責俄羅斯對烏克蘭的無端侵略，並表示堅定不移地支持烏克蘭的主權、獨立和領土完整。他們強調，將反對在世界任何地方以武力或脅迫手段改變領土和地區現狀的任何企圖。他們重申，必須與國際社會站在一起，堅決應對這一明顯違反國際法的行為，並向烏克蘭政府及其人民提供援助。國務卿和外交部長們期待着為實現一個安全和繁榮的未來定期進行三邊協調。為此，他們承諾繼續定期舉行三邊部長級磋商，並要求他們的副手以及他們的朝鮮問題特別代表繼續開展密切合作。”