美海軍里根號航母近5年來首訪韓國釜山，月底進行聯合演練

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美國海軍“里根”號航母打擊群9月23日駛入韓國釜山海軍作戰基地。韓方表示，在朝鮮核試驗準備就緒和為核武立法的情況下，“里根”號航母自2017年以來首次訪問韓國，彰顯美國對朝提供延伸威懾的承諾，也是對朝釋放強烈警告信號。

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據韓聯社報導，“里根”號航母打擊群由“里根”號、美國海軍提康德羅加級巡洋艦“錢瑟勒斯維爾”（CG-62）、阿利·伯克級宙斯盾驅逐艦“巴里”號（DDG-52）和“本福德”號(DDG 65)組成。“里根”號航母打擊群此行將加強美韓兩國海軍之間的友好合作，並將在月底參與聯合聯演。這是“里根”號航母近五年來首次訪問釜山，也是近四年來首次訪問韓國。據悉，美國海軍屆時還將出動“安納波利斯”號攻擊型核潛艇（SSN-760）參與演習。

報導指，韓國海軍作戰司令部海洋作戰本部長金京哲（音譯）、美國海軍第五航母打擊群指揮官多納利（Buzz Donnelly）、駐韓美軍海軍司令謝弗（Mark A. Schafer）、“里根”號航母艦長戈德哈默(Fred Goldhammer)等兩國海軍相關人士參加了當天的入港歡迎儀式。

多納利少將周五在“里根”號航母飛行甲板上舉行的記者會上表示：“里根號航母打擊群的訪問對美國和韓國的關係具有重要的戰略意義，是美國對聯盟承諾的明確和毫不含糊的展示。”他補充說：“我們很高興能回到釜山。我們對韓國和印太地區的存在和承諾並非新事物，像這樣的訪問是我們在該地區常規行動的一部分，這些行動幫助維持了70多年的和平。”

據了解，多納利少將強調，韓美同盟是現代史上最成功的同盟之一，將藉此次訪韓進一步鞏固同盟關係。他還評價說，如同此訪一般，能與韓國海軍共同執行海上作戰任務對於加強彼此維護海洋安全的力量至關重要。兩國將通過聯合演習對朝鮮發起核試驗等戰略挑釁釋放強硬的警告信息。

報導提及，韓美兩國領導人今年5月曾商定，將以適時、協調的方式在韓部署美國戰略武器。兩國防長7月曾商定通過在韓半島部署美國戰略武器強化韓美同盟威懾態勢。因此，“里根”號航母打擊群訪韓可被視為這些協議的後續措施。韓美兩國一致認為，今後將根據朝鮮的威脅和挑釁程度及時部署各種美國戰略資產。