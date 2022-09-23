韓國總統疑口出“臭崽子”與“該死的臉”引責罵 辯稱不是罵美國人而是指自家議員

韓國

當地時間21日，為出席聯合國大會而訪問美國紐約的韓國總統尹錫悅與美國總統拜登會面後，被媒體捕捉到似乎在辱罵美國國會和說粗話的場面。隨着爭議越來越大，韓國總統辦公室回應稱，辱罵的對象是韓國國會。當時韓國總統尹錫悅被捕捉到疑似稱，“如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？”

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據韓民族日報今天報道，韓國總統室回應稱：尹錫悅所說的“這XX們”指的是韓國國會非美國國會。

但這一解釋引發韓國國會議員譴責。

該報道稱，當天下午，尹錫悅出席了在紐約某大廈舉行的“全球基金第七屆財政公約會議”，在拍照環節與拜登進行了48秒的對話後，在離開活動現場時他對身邊的人說：“若國會這些××們不批準的話，拜登丟臉怎麼辦？”，而這一發言被媒體博捉到。當時外交部長官樸振也在尹錫悅旁邊。

拜登在該活動中提出，為幫助不發達國家防治瘧疾、結核病等疾病，將與國會及夥伴合作，向全球基金追加捐贈60億美元，使總金額達到140億美元。尹錫悅帶粗話的發言似乎是指，美國國會可能會阻礙拜登在該活動上發表的構想。

韓民族日報說，對此，韓總統辦公室表示，總統私下說的話卻被與外交成果聯繫起來，這相當不合適。但隨着爭議越來越大，當地時間22日，總統室公報首秘金恩惠出面解釋稱，尹總統是說“若國會不批准（韓國政府）也感到臉上無光”。尹錫悅總統在當天活動中承諾為消除不發達國家中的疾病提供1億美元，但若掌握預算審議權的在國會上擁有多數席位的在野黨拒絕，韓國政府的立場將站不住腳。尹錫悅向當時在身邊的外交部長官樸振表達了這一擔憂。

該報道稱，但若按照金恩惠的解釋，尹錫悅辱罵的對象則是共同民主黨，因此，預計爭議還將持續下去。

據中央社報道稱，韓國總統府這樣的說明反而更招致韓國國會不滿，共同民主黨院內代表樸洪根反問：“所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是臭崽子嗎？”樸洪根也說，無論是貶損代表國民的國會議員，還是意圖在這次外交災難中以謊言自圓其說，尹錫悅都該向國民直接道歉。

不只在野黨，執政黨國民力量黨內也對這番澄清意見分歧，有人認為在影像中沒有聽到“拜登”的發音，並批評媒體批露私下自言自語的內容；但也有人認為總統辦公室不該再做這種無謂的辯解。

對於這次事件可能引發的外交災難，據韓聯社，白宮國家安全會議（NSC）發表聲明，表示不會對麥克風意外錄下的“熱麥克風”（hot mic）發言置評，強調美韓關係穩固成長，拜登與尹錫悅也藉聯合國大會進行有益且具建設性的會面。