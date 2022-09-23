ONG：伊朗抗議活動致50人死亡

伊朗女子死亡事件

據伊朗人權組織（IHR）23日報道，至少有 50 人在抗議活動中喪生。伊朗著名的學生領袖，人權活動家馬吉德·塔瓦科利（Majid Tavakoli）周四和周五夜間被捕。他在揭露一名在押年輕女子的死亡事件中發揮了關鍵作用。 活動人士說，馬薩·阿米尼頭部中彈身亡，但伊朗官員否認了這一點，總統在壓力下被迫宣布展開調查。

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美國制裁伊朗多個執法機構高官

9月22日，美國財政部宣布對伊朗安全組織的七名高級領導人，包括道德警察、伊朗情報和安全部(MOIS)、陸軍地面部隊、巴斯基抵抗軍（Basij Resistance Forces）和其它執法機構的頭領實施制裁——他們不能在美國持有房產和銀行賬戶。

美國財政部在新聞稿中說，那些官員負責一些暴力組織，後者經常鎮壓和平抗議者、伊朗民間社會成員、持不同政見者、婦女權利活動家和伊朗巴哈伊社區（Iranian Baha’i community）成員。

伊朗年輕人和婦女走上全國各地的街頭，他們把阿米尼之死，視為伊朗政權對異見人士嚴厲監管、道德警察對年輕女性暴力相向的象徵，婦女們在街上摘下國家規定必須佩戴的頭巾，併當場焚燒。

隨後的幾天，抗議活動已經發展成為對政府的公開挑戰，民眾高喊反獨裁政府的口號，要求政府垮台。目前至少有9名抗議者和2名安全部隊人員在暴力示威中喪生。

“獨裁者去死！”一直是抗議活動中的普遍呼聲。抗議者發出了終結伊斯蘭共和國統治的呼聲，高喊“毛拉走開”“我們不要伊斯蘭共和國”“最高領袖去死”等口號，根據當地視頻，很多民眾把高懸的該國前最高領袖霍梅尼、現任最高領袖哈梅內伊的畫像扯下。

伊朗當局對人們的通訊和網絡進行封控，在發生抗議的社區，民眾的互聯網和手機服務都已中斷，本周三，抗議者們廣泛使用的Instagram和whatapp也被限制訪問。

阿米尼之死也引發了全球反應，美國、歐盟和聯合國對伊朗當局進行譴責。