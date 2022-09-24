伊朗：總統警告要嚴厲鎮壓示威

伊朗/阿米尼之死

據伊朗國家媒體報道，伊朗抗議活動的最新死亡人數為35人，而據設在奧斯陸的反對派非政府組織伊朗人權組織（IHR）稱，死亡人數已為50人。在馬赫薩-阿米尼(Mahsa Amini)死亡8天後，伊朗民眾憤怒的情緒仍未消退，阿米尼是一名22歲的女性，因佩戴面紗不當而被道德警察逮捕，在被拘禁中被宣告死亡。伊朗總統易卜拉欣·賴西周六表示，伊朗必須果斷地應對目前席捲全國的抗議活動。

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據本台今天報道稱，伊朗抗議活動中已有數十人死亡，數百人被捕。

社交網絡上發布的示威視頻是從伊朗傳出的，不過應該謹慎，因為這些視頻很難核實。他們展示了夜間在街上示威，打着反對政權的口號。很多年輕人，揭掉了女性的面紗，但也有男性。交通受阻，輪胎和車輛被放火燒毀。

視頻也有安全力量鎮壓示威的畫面。經法新社核實的視頻顯示，在德黑蘭南部的Shahre Rey，一名穿制服的男子顯然用槍指着示威者並開槍。

伊朗政權決心鎮壓示威，當局指控暴亂者和西方策畫的陰謀。據塔斯尼姆通訊社報道稱，在伊朗北部，吉蘭省警察局長宣布逮捕了 "739名暴徒，包括60名婦女"。

周五，當局還在德黑蘭組織了反示威活動，數百名身穿長袍的婦女為捍衛面紗而遊行。

總部設在美國的保護記者委員會（CPJ）說，自周一以來，有11名記者在伊朗被捕。

據路透社消息說，伊朗總統稱伊朗必須果斷應對抗議活動。賴西周六表示，伊朗必須果斷地應對在一名被伊斯蘭共和國道德警察拘留的婦女在拘留期間死亡後席捲全國的抗議活動。

據伊朗國家電視台報道，在為期一周的示威活動中，抗議活動蔓延到該國 31 個省的大部分地區。

周五，伊朗幾個城市舉行了由國家組織的集會，以反擊反政府抗議活動，伊朗軍隊承諾打擊騷亂背後的“敵人”。官方媒體周六援引總統賴西的話說，伊朗必須“果斷地對付那些反對國家安全與安寧的人”。

伊朗國家媒體說，伊朗總統強調有必要區分抗議和擾亂公共秩序和安全，並稱這些事件是一場騷亂。

這是自 2019 年燃料價格示威以來席捲全國的規模最大的抗議活動，當時路透社報道稱，有 1,500 人在鎮壓抗議者時喪生。這是伊斯蘭共和國歷史上最血腥的對抗。