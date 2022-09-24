朝鮮向東部海域發射不明彈道導彈

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自首爾方面消息，韓國聯合參謀本部9月25日表示，朝鮮當天向東部海域發射種類不詳的彈道導彈。日本防衛省亦指，一枚可能的彈道導彈已從朝鮮發射。

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據韓聯社周日報導，韓軍正在就射程、射高、飛行速度等具體參數，以及其是否為潛射彈道導彈（SLBM）進行分析。

據了解，這是朝鮮自6月5日發射8枚短程彈道導彈（SRBM）後，時隔113天再次發射彈道導彈。朝鮮今年以來共發射16次彈道導彈，2次發射巡航導彈。這也是朝鮮自韓國尹錫悅總統上台以來，第5次發起武力示威。

報導提及，有意見認為，在美國“里根”號核動力航母（CVN-76）打擊群23日駛入韓國釜山海軍作戰基地，並將與韓國海軍進行聯合軍演的情況下，朝鮮此次武力示威或意在將導致韓半島緊張局勢升級的責任推卸給韓美，並加強對內團結。

值得注意的是，朝鮮此次所射導彈或為潛射彈道導彈（SLBM）。據悉，韓軍此前已捕捉到朝鮮在鹹鏡南道新浦一帶準備試射潛射彈道導彈的跡象，並向總統室報告了有關動向。

日本防衛省表示，一旦有了進一步的信息，將立即提供。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正和韓國外交部長樸振22日在紐約舉行了三邊會談。

美日韓外長會後通過聯合聲明強調，“共同努力解決朝鮮的不穩定行為和推進我們實現朝鮮半島完全無核化的共同目標的重要性。他們譴責朝鮮今年多次發射彈道導彈，每次都違反了聯合國安理會的多項決議，並對該地區構成嚴重威脅。”

三國外長重申：“朝鮮的核試驗將受到國際社會的強烈和堅決的回應。他們還對朝鮮在使用核武器方面發出的升級和破壞穩定的信息表示嚴重關切，包括其通過一項新的核政策法律。”

聲明指出：“布林肯國務卿重申了美國對韓國和日本防務的堅定承諾。國務卿和外長們敦促朝鮮遵守聯合國安理會相關決議規定的義務，並呼籲國際社會全面執行這些決議。他們強調認真和持續對話的重要性，並敦促朝鮮重返談判。”