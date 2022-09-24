美國據報正商討加快向澳大利亞提供核動力潛艇進程

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據《華爾街日報》報導，西方官員9月23日透露稱，美國拜登政府正在探索一項安排，通過在美國生產首批核動力潛艇來加快澳大利亞依照澳英美三邊安全協議（AUKUS、又稱奧庫斯協議）獲得核潛艇，以應對中國日益增長的軍事力量。這個想法是在2030年代中期為澳大利亞提供一支初始核動力潛艇艦隊，同時正在進行一項長期努力，使澳大利亞有能力在其國內生產核動力潛艇。

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報導指，美國、澳大利亞和英國的高級官員已經討論了這一權宜之計，作為保持該協議的一種方式。這是為了使澳大利亞能夠更快地部署核動力潛艇艦隊而權衡的幾個想法之一，但還沒有得到正式批准。該倡議有其挑戰。為了實施它，需要花費數十億美元來擴大美國的潛艇生產能力，澳大利亞將為這一擴張作出貢獻。預計將在明年3月就如何開展工作作出最終決定，屆時美國、英國和澳大利亞已表示他們將完成一項關於如何推進核動力潛艇協議工作的聯合研究。

澳英美三國領導人在周五發表的一份聯合聲明中重申了奧庫斯協議這一安排。不過，該聲明沒有提供關於他們希望如何實施該協議或澳方希望獲得的8至12艘核動力潛艇中的第一艘潛艇何時可能生產的細節。聲明稱：“在過去的12個月中，我們在澳大利亞獲得常規武器、核動力潛艇方面取得了重大進展。我們堅定不移地致力於使澳大利亞儘早獲得這一能力。”

聲明稱：“作為（三國）領導人，我們仍然致力於在這項工作中確保最高水平的核安全、安保和管理。澳大利亞不尋求也不會獲取核武器。美國和英國完全致力於建立一個符合最高防擴散標準的與澳大利亞分享海軍核推進技術的方法。”

聲明還提及：“通過奧庫斯協議，我們在先進能力倡議方面的三邊合作也取得了重大進展：高超音速技術和反高超音速技術、電子戰能力、網絡、人工智能和人工智能技術、量子技術以及額外的海底能力。為了支持這些倡議的進一步進展，我們繼續促進更大的信息和技術共享，促進我們的工業基地和供應鏈的深度整合，並加速我們的國防創新企業。隨着我們在這些和其他關鍵防禦和安全能力方面的工作進展，我們將尋求機會讓盟友和親密夥伴參與進來。”

報導指，為了履行奧庫斯協議三方已經採取了一些措施。五名澳大利亞人員已經被美國的核推進項目所接受，幾名人員已經被英國海軍的核課程所接受。報導提及，澳大利亞官員沒有公開討論該計畫。澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）日前曾表示，重要的是“儘快獲得這種能力”。

報導指，先在美國為澳大利亞建造核動力潛艇的想法將是作為一個權宜之計。然後，潛艇的生產將隨着時間的推移轉移到澳大利亞，美國和英國將繼續分享技術和部件。此外，澳大利亞政府的多個消息來源堅稱尚未作出任何決定，所有的選擇仍然擺在桌面上，包括一個小型的、權宜之計的常規潛艇艦隊。