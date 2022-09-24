美國賀錦麗訪韓前 平壤新潛艇欲下水 並要潛射彈道導彈

朝鮮

在美國副總統卡瑪拉·哈里斯訪問前幾天，韓國軍方發現朝鮮可能準備測試潛射彈道導彈(SLBM)的跡象。韓國總統辦公室周六在一份聲明中說，韓國總統尹錫烈注意到朝鮮挑釁的跡象和動向，包括潛射彈道導彈。稍早消息稱，朝鮮鹹鏡南道新浦造船廠一帶衛星圖像顯示，朝鮮正為一艘新潛艇的下水做準備工作。

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據路透社今天引述韓國軍方消息稱，朝鮮可能正準備測試潛射彈道導彈。韓聯社援引一位未具名的韓國軍方消息人士的話說，軍方本周在朝鮮鹹鏡南道新浦發現了準備工作。這與美國智庫本周的報告一致，該報告引用了商業衛星圖像。

美國副總統哈里斯將於下周訪問該地區並會見日本和韓國領導人。

美國政府一名高級官員周五在簡報會上表示，哈里斯訪問該地區期間朝鮮可能會進行核試驗或其他挑釁，但朝鮮沒有預測或宣布。

周五，一艘美國航母大約四年來首次抵達韓國，與其他軍艦一起參加與韓國軍隊的聯合演習。朝鮮譴責美國此前的軍事部署和聯合演習是戰爭的預演和華盛頓和首爾敵對政策的證據。

另據韓聯社稍早消息，美國研究朝鮮問題的專題網站“北緯38度”（38 North）當地時間21日表示，朝鮮鹹鏡南道新浦造船廠一帶衛星圖像顯示，朝鮮正為新潛艇的下水做準備工作。

本月18日拍攝的衛星圖像顯示，新浦造船廠建築物周邊彙聚了駁船等6艘船舶。據悉，此地有6艘船舶聚集在一起實屬罕見。此外，圖片還捕捉到了與建築物相連的船舶下水碼頭、駁船拖運軌道和拖曳設施、用於減少衝擊的浮式干船塢。

據“北緯38度”分析稱，朝鮮從2016年初開始建造疑似彈道導彈潛艇（SSB）的新潛艇。