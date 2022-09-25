伊朗著名導演呼籲全球藝術家聲援伊朗民眾

伊朗/人權

曾經獲得奧斯卡，柏林以及嘎納等著名電影節獎項的伊朗著名導演阿斯哈·法哈蒂昨晚在網絡發表視頻聲明，呼籲全球各地的藝術家，人權活動人士以及普通公民聲援伊朗民眾的抗議活動。

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阿斯哈·法哈蒂在視頻中表示：“這些夜晚，我仔細觀察了她們。她們中的大多數人都很年輕；17歲，20歲。我在他們的臉上和他們在街上遊行的方式中看到了憤慨和希望。我深深地尊重他們為自由和選擇自己命運的權利而進行的鬥爭，儘管他們受到了所有的暴行。我為我的國家的強大女性感到驕傲，我真誠地希望通過她們的努力，實現她們的目標......通過這段視頻，我邀請所有藝術家、電影製片人、知識分子、全世界和所有國家的民權活動家，以及每一個相信人類尊嚴和自由的人，通過製作視頻、寫作或任何其他方式，聲援伊朗強大而勇敢的婦女和男子......這是人類共同的責任，我毫不懷疑在這個國家婦女將是最重大變革的開創者。"

阿斯哈·法哈蒂的知名作品包括2011年的《分居風暴》和2016年的《新居風暴》，都獲得了奧斯卡最佳外語片獎。《新居風暴》還獲得了嘎納電影節的最佳編劇獎，去年他的新作《我不是英雄》獲得了嘎納電影節的「評審團大獎」，今年他是嘎納電影節評委之一。

伊朗民眾因22歲的阿米密在警察所離奇死亡而爆發的示威抗議活動已經延續了將近十天，如今已經蔓延全國並且有增無減。根據伊朗官媒的統計，抗議活動已經至少造成35人死亡。當局一周以來不斷封鎖網絡，美國政府昨天表示將解除部分電信行業的制裁以保障伊朗民眾使用網絡通信。與此同時，伊朗境內的改革派呼籲政府取消頭巾令，允許婦女自由穿戴。