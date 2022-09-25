新加坡外長：未來兩年是國際局勢發展的關鍵期

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新加坡外交部長維文9月23日在紐約出席活動時就國際局勢表示，“未來兩年在全球舞台上是絕對關鍵的。如果我們能夠度過未來兩年，不失去理智，不失去希望，並繼續投資於我們自己的人民，我們事實上有許多偉大的幾十年的美好前景。”

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到美國紐約出席第77屆聯合國大會的維文周五參加了亞洲協會（Asia Society）的對話活動，並發表演講。他在講話中提及，“讓我先把目光投向東南亞，讓你們對東南亞的增長潛力和美國與東南亞的關係有一些了解。首先，人口。在東南亞，人口約為6.61億。這比歐盟的人口要多一些。國內生產總值（GDP）的總和只有三萬億美元。我說只是因為我們預計這個數字在未來20年將翻倍，甚至翻兩番。如果發生這種情況，這將使東盟成為世界上第四大經濟體。因此，如果你們相信我們正在進入一個多極世界，那就意味着東南亞將是多極世界中的那十個極點之一。”

維文談到：“當今，東盟是世界第五大經濟體，是美國第四大貨物出口市場——這是繼加拿大、墨西哥和中國之後。美國與東南亞的貿易支持了50多萬個美國就業機會。我需要插入這句話。每次我見到特朗普總統，甚至現在的拜登總統，我都會提醒他們，在東南亞有美國的就業機會。事實上，美國在東南亞的投資比其在中國、印度和日本的投資總和還要多。”

維文說：“第二點，也是經常被低估的一點是，美國強大而持久的存在在創造條件，使世界上我們這個地區能夠實現和平與繁榮方面所發揮的作用。我們的觀點是，幾十年來，美國一直是一個良性和建設性的存在。二戰後，正是美國對新的世界秩序的憧憬，用美國人的鮮血和財富來支撐，創造了一個基於自由經濟原則、自由和開放貿易以及全球供應鏈的體系，使亞洲許多國家，特別是像新加坡這樣的小城市國家，能夠實現工業化，在新興的全球化浪潮中衝浪，進入關鍵市場，獲得新的和新興的技術，並成為全球供應鏈網絡的一部分。”

維文說：“如果你們回想一下，特別是在過去的五、六十年裡，這是世界上我所在地區增長的一個關鍵引擎。新加坡和其他所謂的‘亞洲四小龍’是美利堅治世的主要受益者。因此，我們所經歷的是一個穩定的商業和政治環境，一個勤奮和有紀律的人民可以充分利用的環境。我們有數以千計的跨國公司在東南亞和新加坡建立了基地，以便進入這種全球化。如果你回想一下四、五十年前，這可能是在全球化這個詞被普及之前。”

維文說：“這方面的另一個次要因素是，冷戰的發生。在冷戰最冷的那個階段，或者你可以說最熱的那個階段，取決於你想如何定義它；但在那段時間，特別是在20世紀60年代和70年代，美國在亞洲的安全存在，包括在（韓國）和越南，為我們贏得了時間和空間來證明自由市場經濟和全球化是可行的，而我們是受益者。”

維文談到：”說完了歷史背景，那麼未來呢？幾年前，有人願意談論‘亞洲世紀’或‘太平洋世紀’，他們指的是被設想為一個巨大的機會時期。很明顯，事情並不總是按計畫進行。”

維文說：“自從我上次在亞洲協會講話以來，坦率地說，世界已經進入了一個更具挑戰性、不確定和危險的階段。我們當今看到的是一個受到全面正面攻擊的全球秩序。俄羅斯對烏克蘭的入侵是對《聯合國憲章》的全面攻擊，是對幾十年來使和平、秩序、安全和繁榮普遍存在的方案的全面攻擊。”

維文說：“由於新冠疫情，以及歐洲戰爭的結果，我們已經看到持續的供應鏈中斷。供應鏈，對於那些從事商業活動的人來說，（會知道）我們曾經為及時交付貨物和保持倉庫儘可能的小和空而感到自豪。新冠疫情突然提醒大家，你需要在‘萬一’的情況下組織事情，而‘及時’並不能為你買到復原力。”

維文說：“我們還看到了一個長期的、創紀錄的通貨膨脹時期。我們認為這在近期內不會得到解決。除此之外，你也有一個食品和能源危機。這是我們所面臨的一場完美的長期風暴。毋庸置疑，它在全世界的國內政治中引起了極大的憂慮。美國或中國之間複雜而困難的關係為這場完美的長風暴增加了另一層複雜性、風險和危險。”

針對美中關係，維文認為，美中對立是因為“缺乏戰略互信”。他說：“就像在人際關係中，當信任缺失時，有一種危險，就會老是往對方最壞的一面想。那麼危險的是，你最終會陷入一個潛在的螺旋式升級。一方的行動和語言，另一方的反應和反擊。這提高了誤判或失誤的可能性。我認為這個問題的最終焦點是台灣海峽，這對北京來說是最紅的紅線。”

維文說：“美中競爭不可避免地影響到我們所有人，尤其是我們亞洲的國家。如果你看一下東南亞，你就會明白，有些國家自然會更接近於某一方。如果你用中國和美國畫一個光譜，然後把亞洲和東南亞的所有國家排成一排，究竟他們的立場會是一個光譜。”

維文說：“但沒有國家想被困在兩個光譜的極端末端。沒有國家希望被迫作出令人反感的選擇。沒有國家想成為一個附庸國或傀儡，或掩護性候選人——無論你用什麼比喻。如果我們的國家被迫進入兩個陣營，中間有一條線，對我們亞洲人來說不可能有好結果。”

維文說：“在我們看來，一個更穩定、更不緊張、更具建設性的配置是中國和美國都有重疊的朋友圈。我想強調這個比喻——重疊的朋友圈，而不是一個強硬的路線或一個新的牆，一個冷戰或甚至更大的危險在前面。我們希望這將是一個更穩定、更持久、更和平，並為我們所有亞洲人提供更多繁榮的配置。”

演講最後，維文說：“我想以樂觀的口吻結束。如果我們能夠避免戰爭，如果我們能夠繼續在同一個共同的技術棧上合作，我們有可能處於一個新的黃金時期的時代，一個美國、中國、歐洲、亞洲、東南亞、非洲和拉丁美洲，都能參與到一個新的繁榮時期的黃金時代。”

維文表示：“我試圖以樂觀的態度來結尾。我認為未來兩年在全球舞台上是絕對關鍵的。如果我們能夠度過未來兩年，不失去理智，不失去希望，並繼續投資於我們自己的人民，我們事實上有許多偉大的幾十年的美好前景。”