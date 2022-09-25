日本未來5年防衛費總額或將超過40萬億日元

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自東京方面消息，日本政府多名相關人士9月24日透露，圍繞給出今後防衛裝備品等經費額的《中期防衛力整備計畫》（以下簡稱中期防），政府正在探討的2023年度起的5年總額可能會超過40萬億日元（約合人民幣2萬億元）。據悉，這一數額相當於現行2019至2023年度中期防，金額為27.47萬億日元的近1.5倍。

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據共同社報導，考慮到中國擴大軍備和朝鮮開發核及彈道導彈項目，日本政府將對首相岸田文雄提出的“徹底強化防衛力”進行具體化。面向今年年底正式敲定，其財源成為焦點。

圍繞防衛費問題，執政的自民黨主張從現在占日本國內生產總值（GDP）約1%上調至2%以上。如果5年總額超過40萬億日元，就有可能在最終年度達到10萬億日元，基本相當於自民黨所要求的2%。這似乎也將引發對日本防衛費大幅增額或導致東亞軍備競賽加劇的擔憂。

報導指，多名政權幹部在接受採訪時表示，日本未來5年防衛費總額“不會到50萬億日元，但將超過40萬億日元”。面向12月通過內閣會議決定，日本財務省和防衛省等部門接下來將就防衛費問題展開詳細磋商。

作為相當於下一個五年，中期防首年度的2023年度的預算申請，日本防衛省列出的金額為5.5947萬億日元。值得一提的是，預算申請還含有大量不出示金額的“事項要求”，總額或將達到6.5萬億日元左右。2024年度起，日本防衛費將逐年遞增約1萬億日元，最終年度2027年度達到逾10萬億日元規模。

據了解，增額部分將用於配備可轉用作“反擊能力”（又稱“對敵基地攻擊能力”）的長射程導彈、擴充各類無人機，還有投向旨在強化防空能力的“宙斯盾系統搭載艦”建造等。此外，也將強化旨在提升持續戰鬥能力的導彈和彈藥儲備以及生產體制。

與此同時，日本財務省考慮維持財政紀律，計畫發行“過渡性國債”作為現階段的財源，未來通過企業所得稅等增稅來還債。報導提及，日本國內反對增稅的論調也是根深蒂固，5年總額最終可能不會超過40萬億日元，或者與其他安全保障相關經費合算。