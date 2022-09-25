菲總統尋求恢復與中國就南海聯合油氣勘探的談判 美菲加強軍事聯繫

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菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）9月23日在接受彭博社採訪時表示，菲律賓有意就在南中國海進行聯合油氣勘探與開採恢復與中國的談判，以便擴大能源供應來源並使其多樣化。此外，英國《金融時報》24日報導指，菲律賓和美國正在增加軍事合作，包括計畫將明年參與美菲“肩並肩”年度聯合軍演的部隊人數增加一倍。

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小馬科斯周五向彭博電視表示，菲律賓與中國在南中國海領土主權主張上存在爭議，“中方的某些主權主張侵入了菲律賓領土，因此兩國就油氣聯合開發達成的任何協議都不能違反菲律賓的法律”。

彭博電視引述小馬科斯的話說，雖然菲中雙方無法就哪一國法律適用達成一致，“我們持續在探索，也許有其他的辦法可以讓我們去做這件事。”他提及，“本地區有一些先例，雖然大家對專屬經濟區和基線有一些相似的不同看法，但他們還是可以尋找出辦法來與中國人、與美國人進行聯合勘探。”

據了解，2018年，馬尼拉和北京簽署了一份諒解備忘錄，為未來在南海聯合油氣勘探的談判奠定了框架。然而，今年6月，菲律賓時任外交部長洛欽（Teodoro Locsin）表示，菲律賓和中國在南中國海的能源共同開發合作談判已被終止，理由是憲法限制和主權問題。洛欽當時說，菲中談判已經走到“菲律賓憲法的盡頭”。

報導提及，小馬科斯當選並就任菲律賓總統後誓言加強與中國的關係，強調菲中關係對雙方“都有利”。他還把北京稱為馬尼拉疫情過後經濟復蘇的“最強夥伴”，而他的外長也表示對恢復與中國就聯合油氣勘探進行談判持開放態度。不過，小馬科斯政府對中國據稱在南中國海的“入侵”活動仍然會提出抗議。他本人也一再強調不會在領土問題上作出任何讓步。

小馬科斯周四在紐約出席聯合國大會期間與美國總統拜登（Joe Biden)舉行了兩人間的首次會晤，雙方都強調南中國海自由航行的重要性。拜登重申了美國協防菲律賓的“鋼鐵般”承諾，而小馬科斯日前也強調，菲律賓的未來不可能沒有美國。

小馬科斯在接受彭博電視採訪時還談到近來緊張局勢急劇升高的兩岸關係。他指出，由於菲律賓與兩岸都很近，因此如果兩岸發生戰爭，菲律賓也難以“免遭波及”。

小馬科斯說：“國防是最優先的要務，但是我們又不能獨立行動，菲律賓的軍事能力是不足以獨自參戰的，所以我們對我們盟友與夥伴的合作關係作出很多努力”。他還指出，東盟可以發揮很大的作用，而且“應該是該地區防衛與安全最主要的核心”。

另據英國《金融時報》報導，菲律賓軍方聯合訓練中心主任洛希科（Michael Logico）上校介紹稱，美國和菲律賓明年將派出16000名部隊來參加“肩並肩”年度聯合軍演。

今年3月28日，美菲“肩並肩-2022”聯合軍演開始。菲軍方表示，本次軍演規模為2015年以來最大，大約3800名菲方人員和5100名美方人員參加這次軍演。

就明年的軍演計畫，洛希科在接受《金融時報》採訪時說：“我們將為共同行動做一次全面的戰鬥測試，包括在呂宋島北部”，靠近該國與台灣的海上邊界。報導指，在下周由美國印太司令部在夏威夷主辦的年度雙邊防務會談上，美菲軍事領導人將討論未來一年的500多項雙邊活動，比今年的約300項有所增加。

據兩位熟悉此事的消息人士透露，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和菲律賓國防部長小福斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）還將在下周四會晤，這會是小馬科斯政府上台以來，這兩個盟國防長間的首次會談。