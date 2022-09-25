阿米尼之死引怒潮震撼伊朗 改革派呼籲女裝解禁 歐洲各地示威

伊朗/阿米尼之死

伊朗各地連續8晚舉行抗議活動，伊朗主要的改革派政黨呼籲結束自1983 年以來對女性實施的強制性伊斯蘭裝束規定。由前改革派總統哈塔米前幕僚領導的伊斯蘭伊朗人民黨聯盟呼籲當局，準備好法律要件來廢除強制戴頭巾的法律。

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據法新社報道，伊朗22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊斯蘭伊朗人民黨聯盟（The Union of Islamic Iran People's Party）呼籲解散負責執行裝束規定的宗教警察。

由前改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）前幕僚領導的伊斯蘭伊朗人民黨聯盟呼籲當局，準備好法律要件來廢除強制戴頭巾的法律。伊斯蘭伊朗人民黨聯盟雖是合法政黨，卻被排除在權力走廊之外。這個政黨表示，伊朗應宣布正式結束宗教警察的執法行動，並給予人民進行和平示威的自由。

伊斯蘭伊朗人民黨聯盟表示，應該成立超然的委員會來調查阿米尼之死，並敦促立即釋放近期被扣押的人士。

根據1983年、即伊朗伊斯蘭革命後4年的法律，所有女性，無論信仰或國籍，在公共場合都必須用頭巾遮住頭髮，穿着寬鬆的長袍和褲子。

數百名旅居外國的伊朗人周末齊聚法國巴黎等歐洲城市，譴責伊朗當局鎮壓示威之舉。

伊朗22歲女子阿米尼遭宗教警察羈押後死亡引發民眾抗議，政府出動安全部隊鎮壓造成數十人死亡。

抗議者聚集巴黎市中心夏特雷廣場（Place du Chatelet），高呼反對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的口號，並敦促法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）停止與伊朗談判恢復2015年伊朗核協議。

法新社記者表示，示威者用法語和波斯語高喊「哈米尼滾出伊朗！」「馬克龍別再沉默！」等口號。

抗議者用波斯語演唱意大利抗議歌曲「再見了，姑娘」（Bella Ciao），這首歌很受這場運動的支持者歡迎。他們還反覆高喊伊朗境內示威者愛用的波斯語口號，例如「女人，生活，自由！」（zan，zendegi，azadi）以及它的庫德語版jin, jiyan, azadi!因為遇害的阿米尼（Mahsa Amini）是庫德人。

在其他抗議活動中，希臘雅典的伊朗婦女剪掉頭髮以示聲援阿米尼，她們並揮舞寫着「說她的名字！」的標語。

瑞典首都斯德哥爾摩市中心的示威者也剪了頭髮，國會大樓外另一群人則高舉罹難者照片。 伊朗表示，已有35人在阿米尼死後爆發的抗議活動中喪生，但抗議人士表示，這個數字現在已超過50人，甚至可能更高。 巴黎的示威者也不滿馬克龍本周在紐約聯合國大會期間會晤伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi），還握手致意。抗議者責問，“你怎能和犯下危害人類罪的人握手？” 法新社說，示威者的標語這樣寫着，意指萊希涉嫌參與1988年伊朗大規模處決政治犯事件。