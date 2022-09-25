韓美日對朝問題代表就朝鮮發射彈道導彈通話

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美日韓三國對朝問題負責人星·金、船越健裕和金健資料圖片

韓國聯合參謀本部9月25日介紹稱，朝鮮當天上午6時53分許在平安北道泰川一帶向東部海域發射了一枚短程彈道導彈，其飛行距離約600公里，飛行高度約60千米，速度約5馬赫。對此，韓國外交部韓半島和平交涉本部長金健周日分別同美國國務院對朝政策特別代表金成（Sung Kim）和日本外務省亞大局局長船越健裕通電話，譴責朝鮮當天發射彈道導彈，並商定加強韓美日三邊合作。

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韓聯社援引韓國外交部的消息指出，韓美對朝代表一致譴責朝鮮此次射彈明顯違反聯合國安理會決議，是加劇韓半島及地區緊張局勢的挑釁行為。雙方商定維持強有力的韓美聯防態勢，並持續加強韓美、韓美日合作。

在韓日對朝代表通話中，雙方強烈譴責朝鮮違反聯合國安理會決議發射導彈挑釁的行為，並商定持續加強韓美、韓美日之間的合作，同國際社會一道予以應對。

報導指，韓軍認為其很可能是朝版“伊斯坎德爾”導彈（KN-23）。這是自韓國新政府成立以來，朝鮮第5次發起武力示威。

有分析認為，朝鮮此次武力示威或針對韓美即將於月底在韓國東部海域啟動的聯合軍演，且可能發射潛射彈道導彈再次發起挑釁。此外，美國副總統哈里斯（Kamala Harris）將在下周訪問日本和韓國。