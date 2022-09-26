伊朗將席捲全國的抗議譴責是美國的陰謀破壞

伊朗/阿米尼之死

伊朗周一指責美國利用一名在警察拘留期間死亡的婦女引發的騷亂試圖破壞伊朗的穩定，並警告說不會沒有回應。伊朗目前正爆發自 2019 年以來最大規模的抗議活動，該抗議浪潮沒有減弱的跡象。

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據路透社今天報道稱，伊朗指責美國企圖利用動亂破壞伊朗。

伊朗22歲的庫爾德族婦女馬薩·阿米尼(Mahsa Amini)被道德警察拘留後死亡，引發了聲勢浩大的抗議浪潮。但伊朗強硬鎮壓全國範圍內的示威活動。

雖然伊朗此案引起國際社會譴責，但伊朗表示，美國正在支持暴徒，並試圖破壞伊斯蘭共和國的穩定。

伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼 (Nasser Kanaani) 在一份聲明中對隸屬於最高安全機構的 Nour 新聞說：“華盛頓一直試圖削弱伊朗的穩定和安全，但他們不會得逞。”在他的 Instagram 頁面上，卡納尼指責美國和一些歐洲國家的領導人濫用悲劇事件來支持“暴徒”，並無視“數百萬人在該國的街道和廣場上支持該系統” ”。

德國外交部發言人說，德國周一就鎮壓事件召見了伊朗駐柏林大使。當被問及為應對鎮壓示威而對德黑蘭實施進一步制裁的可能性時，這位發言人表示，“我們將與其他歐盟國家一起考慮所有選擇”。

上周，美國因涉嫌虐待伊朗婦女的指控對伊朗道德警察實施制裁，稱伊朗道德警察應對阿米尼之死負責。

伊朗周日召見了英國和挪威大使，抗議對伊朗的干預和媒體對騷亂的敵對性報道。

自 2019 年燃料價格示威遊行以來，此次抗議活動席捲全國，是規模最大的一次。

伊朗主要教師工會周日在社交媒體上發表聲明，呼籲教師和學生在周一和周三舉行抗議浪潮開始以來的第一次全國罷工。伊朗婦女在抗議活動中發揮了重要作用，揮舞和燃燒她們的面紗。

在社交媒體上流傳的一段視頻中，一名在反政府示威中喪生的男子 Javad Heydari 的妹妹無視伊朗保守的伊斯蘭着裝規定，在他的墓前剪了頭髮。路透社無法驗證視頻的真實性。

路透社說，儘管針對阿米尼之死的示威活動對政府構成了重大挑戰，但分析人士認為該國領導人不會受到直接威脅，因為伊朗的精銳安全部隊過去曾鎮壓過抗議活動。