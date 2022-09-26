沉船事故

孟加拉國發生沉船事故 死亡人數升至51

Des personnes rassemblées sur les berges de la rivière Karotoa après le naufrage d'un bateau transportant des pèlerins hindous, le 25 septembre 2022 près de Boda, au Bangladesh © AFP

作者： 法廣 2 分鐘

一艘載有90多人的船隻25日在孟加拉國北部班賈戈爾地區的戈羅多亞河(Karotoa)上傾覆，目前已造成至少51人死亡；近15人失蹤。警方表示，此艘船隻嚴重超載，乘客人數是船容量的三倍。