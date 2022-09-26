沉船事故

孟加拉國發生沉船事故 死亡人數升至51

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Des personnes rassemblées sur les berges de la rivière Karotoa après le naufrage d'un bateau transportant des pèlerins hindous, le 25 septembre 2022 près de Boda, au Bangladesh
Des personnes rassemblées sur les berges de la rivière Karotoa après le naufrage d'un bateau transportant des pèlerins hindous, le 25 septembre 2022 près de Boda, au Bangladesh © AFP
作者： 法廣
2 分鐘

一艘載有90多人的船隻25日在孟加拉國北部班賈戈爾地區的戈羅多亞河(Karotoa)上傾覆，目前已造成至少51人死亡；近15人失蹤。警方表示，此艘船隻嚴重超載，乘客人數是船容量的三倍。

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班賈戈爾警方負責人西拉傑·胡達表示，出事船隻在前往一座寺廟的途中，於當地時間下午1點30分左右傾覆。“到目前為止，包括12名成年女性、8名兒童、4名成年男性在內的24具遇難者遺體已被找到。”他表示，該船仍有10餘名乘客找不到屍體，救援行動正在進行中。船隻超載是事故的主要原因。

 

孟加拉國境內河流眾多，船運是主要交通方式之一。不少船隻年久失修，加上超載、惡劣天氣等因素，沉船事故時有發生。

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