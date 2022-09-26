沉船事故 孟加拉國發生沉船事故 死亡人數升至51 發表時間： 26/09/2022 - 22:35 Des personnes rassemblées sur les berges de la rivière Karotoa après le naufrage d'un bateau transportant des pèlerins hindous, le 25 septembre 2022 près de Boda, au Bangladesh © AFP 作者： 法廣 2 分鐘 一艘載有90多人的船隻25日在孟加拉國北部班賈戈爾地區的戈羅多亞河(Karotoa)上傾覆，目前已造成至少51人死亡；近15人失蹤。警方表示，此艘船隻嚴重超載，乘客人數是船容量的三倍。 廣告 繼續瀏覽後續 班賈戈爾警方負責人西拉傑·胡達表示，出事船隻在前往一座寺廟的途中，於當地時間下午1點30分左右傾覆。“到目前為止，包括12名成年女性、8名兒童、4名成年男性在內的24具遇難者遺體已被找到。”他表示，該船仍有10餘名乘客找不到屍體，救援行動正在進行中。船隻超載是事故的主要原因。 孟加拉國境內河流眾多，船運是主要交通方式之一。不少船隻年久失修，加上超載、惡劣天氣等因素，沉船事故時有發生。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 孟加拉國