尹錫悅：今後無論遇到什麼困難，都將力推韓日關係恢復正常

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自首爾方面消息，韓國總統尹錫悅9月26日在受訪時表示，韓日關係在上屆政府時期大幅衰退，今後無論遇到什麼困難，都將力推兩國關係恢復正常。

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據韓聯社報導，尹錫悅周一在上班途中對記者說，日前借出席紐約聯合國大會之機與日本首相岸田文雄舉行了首腦會談。他強調，韓日關係在上一屆政府執政時期出現了很大程度的倒退，有必要綜合考慮兩國輿情，順利推動雙邊關係恢復正常。

尹錫悅指出，兩國企業十分期盼韓日關係恢復正常。雙邊關係正常將推動雙方企業互相投資，增加工作崗位，進而推動兩國經濟發展。他表示，因此無論遇到任何困難都要大力推動韓日關係正常化。

尹錫悅和岸田文雄21日借參加聯大會議期間於紐約舉行了他們的首次會談，時長約30分鐘。據韓國總統室發布的書面資料，雙方一致認為有必要改善雙邊關係，並就加快推進外交部門的有關對話進程，繼續保持溝通協調達成一致。據悉，這是兩國首腦時隔2年零9個月再次舉行雙邊會談，上一次是時任韓國總統文在寅和時任日本首相安倍晉三於2019年12月舉行的會談。

韓國總統室副發言人李宰明21日介紹稱，雙方決定為維護自由民主主義、人權和法治等普世價值，兩國與國際社會團結合作。雙方就朝鮮推進核武力法制化、有可能進行第7次核試驗等情況深表憂慮，並商定與國際社會緊密合作應對朝核問題。雙方就繼續保持溝通達成一致。

日本外務省會後表示，“兩位領導人一致認為，日本和韓國是重要的鄰國，在當前的戰略環境下應該相互合作，並認為促進兩國的合作非常重要”。日方提及，“兩位領導人都認為有必要解決懸而未決的問題，使兩國關係恢復健康，並同意在兩國自1965年外交關係正常化以來建立的友好合作關係的基礎上，發展面向未來的兩國關係”。