尹錫悅：朝鮮半島和台灣問題都非常重要

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韓國總統尹錫悅在美國有限電視新聞網（CNN）9月25日播出的專訪中在回答提問時表示，“在台灣周邊發生軍事衝突的情況下，朝鮮挑釁的可能性會增加。因此，在這種情況下，韓國和美韓聯盟在朝鮮半島的首要任務將是基於我們強有力的防禦態勢，我們必須首先處理朝鮮的威脅”。

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CNN主持人紮卡利亞（Fareed Zakaria）在《法里德·紮卡利亞的環球公共廣場》節目中向尹錫悅提問：“總統先生，全世界有這麼多危機。例如，烏克蘭，圍繞台灣的問題。似乎我們可能已經忘記了朝鮮的問題。因此，我想請您從您的角度告訴我們，什麼是——現在在朝鮮發生了什麼？來自朝鮮的威脅或危險當今是否在增加？”

尹錫悅通過翻譯回答說：“我知道更多的注意力被放在了烏克蘭，因為正在發生真正的侵略行為，一場真正的戰爭正在烏克蘭發生。所以我理解，更多的注意力都在那裡。而關於台灣，中國正在增加其緊張局勢。例如，在台灣海峽的領土上方派遣飛機。然而，至少對韓國來說，最緊迫的威脅是朝鮮的核導彈威脅。”

尹錫悅說：“而且我不想對實際情況做假設。然而，作為我國的國家元首，以及韓國軍隊的最高統帥，我想指出，我們與美國的聯盟正在將其視野擴大到經濟領域，以及尖端技術。因此，我們將共同努力，以促進全球和平與穩定，以及擴大世界公民的自由。”

紮卡利亞問道：“當佩洛西（Nancy Pelosi）來到該地區時，在訪問台灣之後，她訪問了韓國，而您沒有親自與她會面。您當時說您在度假。這是韓國最親密的盟友，它唯一的軍事盟友（的國會議長來訪）。在許多人看來，這對您來說是一個奇怪的或不尋常的決定，這真的不是為了度假，而是您想對中國示好。您對此如何回應？”

尹錫悅說：“關於她在我休假期間的訪問，是應韓國國會議長的邀請，在這個場合，對於總統是否應該會見她，可能有一些不同的意見，儘管他正在休假。我決定進行一次愉快和富有成效的電話交談，不僅是與佩洛西議長，還有其他六位（美國國會）眾議院議員。”

尹錫悅補充說：“我們進行了一次真正富有成效和友好的對話。佩洛西議長也理解我的情況，我在休假，她也尊重我的情況。關於我的立場，在台灣海峽問題上，我的立場一直很明確。無論何時何地，只要有人問我這個問題，我都會提供一個一致的答案。”

紮卡利亞問道：“因此，只是為了明確您在這個問題上的立場，如果中國要攻擊台灣，您是否支持美國來為台灣進行軍事防禦？”

尹錫悅說：“在台灣周邊發生軍事衝突的情況下，朝鮮挑釁的可能性會增加。因此，在這種情況下，韓國和美韓聯盟在朝鮮半島的首要任務將是基於我們強有力的防禦態勢，我們必須首先處理朝鮮的威脅。”

紮卡利亞問道：“當您說我們必須先處理它時，您是說您會要求美國在介入台灣問題之前先履行對韓國的義務？”

尹錫悅說：“（我來）回答美國的優先事項是不合適的，因為朝鮮半島和台灣對美國來說都非常重要。我認為，美國要與他們的盟友和夥伴一起捍衛。因此，我想說，這兩個問題都非常重要。”

紮卡利亞說：“您在韓國以一種不尋常的方式進入政界，您不是一個政治家。事實上，我認為您在成為總統的八個月前才宣布要競選總統，您在成為總統的八個月前進入政界。”

紮卡利亞問道：“這是否屬於這一浪潮的一部分，即世界各地的建制外、政治外的人找到了他們進入政治的途徑，因為人們對世界各地的政治機構失去了信心？您認為是什麼原因導致您的成功？”

尹錫悅說：“在進入正題之前，讓我告訴你我的故事，以及為什麼我如此重視我們與美國的聯盟關係。每當我問一個科學家，他們都說我們必須與美國合作，因為他們擁有世界上最強大的科技實力。而如果我問一個士兵，他們說美國在軍事力量方面有壓倒性的力量。我們可以從美國的制度中學到很多東西，以進一步推動我們的社會和經濟以及我們的政治。”

尹錫悅說：“作為一名律師，我為什麼決定進入政治世界？因為是為了重建這些法治、自由、市場經濟和民主的價值觀，因為很多人對這些普世價值失去了信心。”