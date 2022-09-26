韓美海軍聯合軍演啟動 里根號航母等20多艘艦艇參加

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韓國民眾觀看進入釜山作戰基地的美國海軍“里根”號航母。

自首爾方面消息，韓國海軍9月26日介紹稱，韓美海軍從當天起至29日在韓半島東部海域實施聯合軍演，美海軍“里根”號航母（CVN-76）打擊群參演。

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據韓聯社報導，此次演習旨在彰顯韓美同盟應對朝鮮挑釁的堅定意志，進一步提升兩國海軍聯合作戰能力。美軍航母時隔5年參加的此次韓美聯演共動員了20多艘兩軍艦艇。

據了解，美方派出提康德羅加級巡洋艦“錢瑟勒斯維爾”（CG-62）、“阿利·伯克”級宙斯盾驅逐艦“巴里”號（DDG-52）、“本福德”號（DDG-65）等“里根”號航母打擊群艦艇參演。韓方則派出“西厓柳成龍”號宙斯盾驅逐艦（DDG-993）、“文武大王”號驅逐艦（DDH-Ⅱ）等參加。“里根”號航母艦載機、美國陸軍阿帕奇直升機和韓國空軍軍機屆時也將參加演練。

報導指，韓美海軍將在此次聯演中實施反特種作戰演習（MCSOF）、反潛戰、防空戰、戰術機動演習等，通過實戰演習加強應對朝鮮挑釁的聯合作戰執行能力，提高互操作性。

指揮演習的韓國第1海上戰鬥團團長郭光燮（音譯）表示，將通過此次演習進一步提升兩國海軍聯合作戰執行能力，基於穩固的韓美同盟鞏固海上聯合防衛態勢。美軍第5航母打擊群指揮官、海軍少將唐納利（Buzz Donnelly）強調，韓美海軍將通過此次演習展現兩國的戰鬥力和戰鬥意志，韓美同盟是世界上最強有力的同盟，我們將通過定期演習和緊密合作變得更強大。

這是“里根”號自2017年10月駛入釜山以來美軍航母時隔5年再次停靠釜山。報導指，目前，朝鮮第七次核試驗已準備就緒，韓美本月16日舉行“延伸威懾戰略磋商”機制（EDSCG）會議，商定及時在半島部署美軍戰略武器，據此“里根”號航母戰鬥群赴韓參演。

朝鮮25日在內陸地區向半島東部海域發射了一枚短程彈道導彈，時隔3個多月再次進行導彈試射活動。美國副總統哈里斯（Kamala Harris）則將在本周訪問日本和韓國。