韓國總統指責媒體誤報他的講話 損壞了與盟國關係 事件可能鬧大

韓國/尹錫悅

韓國總統尹錫悅 (Yoon Suk-yeol) 今天批評媒體“失真”報道損及與盟國的關係。韓國總統在日前訪問紐約期間被媒體抓到在未關閉的麥克風前說粗話。韓國總統府在受到批評後曾解釋，話語不是針對美國總統拜登和美國國會議員，而是針對韓國議會議員。此一解釋更遭到韓國輿論新的批評。

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據路透社今天報道稱，韓國總統尹錫悅一系列失言和爭議使總統的首次主要海外多國訪問蒙上陰影，其中不僅有在美國的失言，還包括在英國和加拿大，導致他的支持率暴跌，甚至在尹錫悅自己的黨內也招致一些議員的嚴厲批評。

在最引人注目的爭議中，有尹錫悅在與美國總統拜登進行了簡短的交談後，韓國總統被捕捉到口吐粗言。反對黨議員指責尹錫悅侮辱了拜登，讓韓國蒙羞，因為當地媒體最初報道稱，尹錫悅表示，如果美國國會不通過一項與資助一項全球倡議有關的法案，拜登將感到尷尬。當地媒體爆料稱尹錫悅說，“多麼尷尬......如果這些混蛋拒絕在議會批准它，他的那張該死的老臉往哪兒擱。”

總統的新聞秘書金恩惠（Kim Eun-hye）駁斥了這些指控，稱尹錫悅指的是韓國議會，而沒有提到拜登。

韓國總統批評說：“我想說，用與事實不同的報道會破壞聯盟，會使人民面臨巨大風險。”

韓國主要反對黨民主黨一直敦促尹錫悅為爭議道歉，並解除他的國家安全顧問、副手和外交部長的職務。據反對黨領袖表示，如果尹錫悅今天周一不採取行動，他們將向議會提出彈劾動議。

路透社說，尹錫悅辦公室拒絕置評。