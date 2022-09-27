俄羅斯以間諜罪控把日本領事抓起來了

俄羅斯/日本

俄羅斯 FSB 安全機構公告，已在俄羅斯太平洋港口城市符拉迪沃斯托克以涉嫌從事間諜活動的罪名拘留了一名日本領事，並命令這名領事限時離開俄羅斯。日本提出抗議，威脅報復。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯昨天稍晚以間諜罪名拘留了一名日本領事，該領事在被俄羅斯安全機構拘留幾個小時後被釋放。日本內閣官房長官松野博和今天在媒體簡報會上表示，東京已就拘留提出“強烈抗議”，並暗示可能進行報復。

據俄羅斯FSB 表示，日本領事 Motoki Tatsunori 在接收有關西方制裁對俄羅斯遠東經濟形勢影響的秘密信息時當場被抓捕，他隨即被宣布為不受歡迎的人。

俄羅斯官方說，這些機密信息也涉及俄羅斯與一個未具名的亞太國家的合作，以換取“金錢獎勵”。俄羅斯官方還說，莫斯科已通過外交渠道就領事的行為向東京提出抗議。

日本政府最高發言人松野表示，莫斯科以“恐嚇方式”將領事拘留，蒙住眼睛並加以人身限制，“明顯違反了《維也納外交關係公約》”。日本官方稱，“被拘留的領事沒有從事任何非法活動。”松野說日本副外相召見俄羅斯駐日本大使，並對他說東京“需要採取同等措施”，並要求莫斯科正式道歉。

松野說，獲釋的領事沒有健康問題，將於星期三離開俄羅斯。