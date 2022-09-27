安倍國葬在東京舉行 大陸與台灣代表參加國葬

日本/中國

日本前首相安倍晉三的國葬日本時間9月27日下午2點在東京的日本武道館舉行，這是日本戰後第二次為前首相舉行國葬，上一次是55年前的吉田茂國葬。日本國內外約4300人，包括來自210多個國家和地區及國際組織的約700名政要出席安倍國葬,首腦級來賓，包括擔任過首腦的來賓有48名，日本天皇和皇後派敕使參加安倍國葬並獻花，皇嗣秋筱宮夫婦及皇室成員也出席了國葬。

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首相岸田文雄擔任葬禮委員長，三權之長、國會議員、都道府縣知事及各界代表出席。美國副總統哈里斯、印度總理莫迪、澳大利亞總理阿爾巴尼斯等海外政要列席國葬，原計畫出席國葬的加拿大總理特魯多24日宣布，由於登陸加拿大東部的颶風造成破壞，他取消對日本的訪問。來自中國的全國政協副主席萬鋼和來自俄羅斯的總統國際文化合作特別代表舒維特柯伊出席國葬並獻花，國際奧委會（IOC）主席巴赫也出席了國葬。

台灣被列入指定獻花名單，前立法院院長王金平、台日關係協會會長蘇嘉全、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷出席了安倍國葬。朗讀獻花國家、地區和國際組織名稱時提及台灣。

日本在野黨立憲民主黨黨首泉健太等高層缺席，共產黨等政黨放棄出席。

國葬祭壇以安倍所愛的日本第一山富士山為藍本，左右是伸展的山腳，山頂覆滿白雪。祭壇上安放着安倍的遺骨，還供奉着一枚議員徽章和一枚安倍生前傾注了心血的救出朝鮮綁架日本人受害者運動的藍絲帶徽章。

當安倍夫人手捧安倍遺骨到達會場前面時，自衛隊儀仗隊鳴響了19響禮炮，儀仗隊列隊持槍敬禮迎接安倍遺骨到來。以儀仗隊的為先導，葬禮委員會委員長岸田文雄首相和懷抱遺骨的安倍夫人進入了國葬儀式會場，安倍夫人將遺骨交給岸田首相，岸田首相再交給儀仗隊供奉在祭壇。

在國葬儀式上，擔任葬禮委員會副委員長的內閣官房長官松野博一致開幕詞後，陸上自衛隊中央樂隊、海上自衛隊東京樂隊和空軍自衛隊中央樂隊奏響了日本國歌，與會者默哀一分鐘。

會場還播放了大約8分鐘追思安倍晉三生平的視頻，視頻的背景音樂使用了安倍前首相親自演奏的鋼琴曲《開花》，推特反響強烈，民眾淚奔。

首相岸田文雄、三權之長、和安倍友人代表菅義偉致辭，岸田首相在致辭中盛讚安倍的外交貢獻，他說：主張兩海彙合的你，進一步深化了思考，培育了一個包含多國多民的“自由開放的印太”框架。

日本除了大力加強與美國的關係，大幅加強日美的威懾力外，基於你長期以來的主張，還通過加強與印度和澳大利亞的合作，打造了“四邊機制”。

你的多層次外交與世界各地建立了良好的關係。

但是岸田並未提及日中關係。

岸田首相與出席國葬的外國政要的“弔唁外交”於26日開始，於26日至28日在東京港區迎賓館舉行共計30多次會談，而日本反對國葬的呼聲甚高，抗議安倍前首相國葬的示威活動在東京各地舉行。

據東京警視廳稱，示威活動已在東京的四個地方進行，其他地方也發生了其他小規模抗議活動。 市民團體和反對黨代表聚集在國會前，按照國葬的開始的時間，發出反對國葬的呼聲。

國葬會場日本武道館周圍也舉行了反對國葬的示威活動，還與負責安全警衛的警察發生小規模衝突。警視廳設立了以警察總監為首的最高警備本部，並建立了最高級別的警衛體系，布置了20,000多名警員。