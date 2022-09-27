巴基斯坦大水災 布林肯促向中國要求減債

巴基斯坦/水災/美國/中國

美國國務卿布林肯呼籲巴基斯坦在努力從嚴重的洪災中恢復之際，應該向作為親密夥伴的中國尋求債務減免。巴基斯坦遭受洪災，三分之一的領土已經被大水淹沒，面積相當於英國。

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據法新社報道說，美國國務卿布林肯26日敦促遭受洪災的巴基斯坦尋求中國減免債務。據布林肯說，美國將向巴基斯坦提供大量支持。 布林肯說，"我還敦促巴基斯坦在債務減免和重組的重要問題上與中國接觸，以便巴基斯坦能夠更快地從洪災中恢復過來，"他補充說。

中國是巴基斯坦的一個重要經濟和政治夥伴，中國在當地有一個價值540多億美元的 "經濟走廊 "項目，旨在將中國西部與印度洋連接起來。

法新社說，美國與巴基斯坦的冷戰後聯盟正在動搖，美國持續警告說北京將在"經濟走廊 "項目獲得利益，而不可持續的債務將落在巴基斯坦身上。然而巴基斯坦無視這些警告。

巴基斯坦已經報告大約1600人在洪水中死亡，洪水也使700萬人流離失所，並使人們擔心，由於氣候變化，這種災害可能會變得更加頻繁。

美國已承諾提供5600萬美元的人道主義援助，包租了17架飛機運送物資，並正在考慮提供更長期的支持。

巴基斯坦呼籲美國提供更多的救災援助。