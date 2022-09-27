推銷赴美投資晶片製造 哈里斯將會13家日企高層

晶片爭奪

美國總統拜登政府正在努力擴大本土晶片製造工作之際，美國官員告訴路透社，副總統哈里斯28日將在日本，與富士通、東京威力科創等至少13家日本半導體相關企業的高層會面。

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哈里斯（Kamala Harris）27日在東京出席日本前首相安倍晉三國葬。根據要求匿名的美國官員透露，包括三墾電器（Sanken Electric）、東京威力科創（Tokyo Electron）、日立先端科技（Hitachi High-Tech）、富士通（Fujitsu）和尼康（Nikon）等日企的高層，將出席明天與賀錦麗的會面。

據另一位美國政府高級官員表示，哈里斯將向這些日企高層談及在美國投資半導體生產的獎勵措施。美國8月頒布晶片法案、提供半導體產業527億美元（約新台幣1兆6700億）補助後，使得這類獎勵如今得以提供。

哈里斯還料將向這些日本企業宣傳，把製造中心分散到其他地方，而不再單一依賴中國這類低成本國家，對於預防供應中斷有哪些好處。

拜登（Joe Biden）為了保護美國高薪就業及抗衡中國日益壯大的市場霸位，已將高科技晶片製造列為要務。他視中國為美國的重要戰略競爭對手。