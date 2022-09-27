金正恩試射導彈後 美國副總統將訪問韓國非軍事區

美國/韓國

美國副總統卡馬拉哈里斯今天在日本東京與韓國總理韓德洙舉行雙邊會晤。此後美國副總統還將於周四訪問分隔朝鮮的非軍事區 (DMZ)，以表明華盛頓對韓國安全的承諾。此前，朝鮮再次試射了導彈。美國副總統今天還出席日本前首相安倍晉三的葬禮儀式。

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據路透社今天報道稱，金正恩導彈試驗後，美國副總統哈里斯將訪問韓國非軍事區。

此前，美國副總統卡馬拉哈里斯和日本首相岸田文雄還討論在台灣安全問題上的夥伴關係。消息說，華盛頓歡迎日本增加軍事實力和安全作用。

哈里斯在周一與岸田舉行會談後，將於周二出席日本前首相安倍晉三的葬禮。

哈里斯對韓國的訪問將是拜登政府高級官員的首次訪問，這是韓國總理韓德洙在東京與美國副總統會晤時公開宣布的，後來得到一名美國官員的證實。

周一在紐約，朝鮮駐聯合國大使金松指責華盛頓奉行敵對政策，導致“緊張和對抗的惡性循環”。

本周，一艘美國航空母艦正在該地區與韓國海軍進行聯合演習，金正恩稱這是“極其危險的行為”，可能會將半島推向戰爭邊緣。

據美國官員表示，此次非軍事區之行將突顯首爾和華盛頓之間聯盟在“面對朝鮮構成的任何威脅”時的合作實力。哈里斯將參觀非軍事區，會見軍人，聽取美國指揮官的作戰簡報，回顧美國和韓國士兵的共同犧牲，並重申對韓國安全的“鐵定”承諾。

路透社說，幾位美國前總統，以及在他成為總統之前的拜登本人，都曾訪問過非軍事區，但前總統特朗普在 2019 年與金正恩舉行第三次會晤時，成為第一個在那裡會見朝鮮領導人的人。但特朗普說服金放棄他的核計畫和導彈計畫的努力沒有成功。

非軍事區經常被描述為世界上最後一個冷戰前沿，自 1950-53 年朝鮮戰爭以停戰協議而非和平條約結束以來就一直存在。