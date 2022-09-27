阿米尼之死：伊朗軍警再與抗議民眾衝突

伊朗/阿米尼之死

據伊朗國家媒體和社交媒體稱，周二，伊朗防暴警察和安全部隊在數十個城市與示威者發生衝突。伊朗民眾因伊朗年輕女子 阿米尼Mahsa Amini 在警察拘留期間死亡的持續抗議繼續在伊朗全國蔓延。

廣告 繼續瀏覽後續

22 歲的阿米尼來自伊朗庫爾德城市 Saqez，本月在德黑蘭被執行伊斯蘭共和國嚴格着裝規定的道德警察逮捕，罪名是“穿着不符合規範”。自伊朗當局在 2019 年鎮壓了反對汽油價格上漲的抗議活動以來，阿米尼的死引發了伊朗街頭的自那時以來首次大規模反對示威。

儘管死亡人數不斷增加，當局堅持嚴厲鎮壓。在推特上不同來源發布的視頻顯示，示威者在與德黑蘭、大不里士、卡拉季、庫姆、亞茲德和許多其他伊朗城市與安全部隊發生衝突，示威呼籲推翻伊朗當局。

伊朗國家電視台稱，警方在一些城市與所謂的“暴徒”發生衝突，並發射催淚瓦斯驅散他們。

伊朗境內社交媒體上發布的視頻還顯示，抗議者高呼“女人、生命、自由”，而女性則揮舞着焚燒的面紗。推特上的視頻顯示，抗議者高呼“獨裁者去死”，指的是伊朗最高權威最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊。根據推特上的視頻顯示，在庫爾德城市薩南達傑和薩達什特，防暴警察向抗議者開槍。

示威者立場也一樣堅決。示威者的抗議牌子寫着，“我會殺死那些殺了我姐姐的人。” 發自德黑蘭的一段視頻中可以聽到抗議者的口號，而激進分子的推特賬戶 1500tasvir 則說：“街道已經變成了戰場。”

根據 Twitter 上的互聯網封鎖觀察站 NetBlocks 和伊朗的消息來源，為了讓抗議者難以在社交媒體上發布視頻，當局在幾個省份限制了互聯網訪問。

周二，聯合國人權事務高級專員的發言人呼籲伊朗的神職統治者“充分尊重見解、言論、和平集會和結社自由的權利”。拉維娜·沙姆達薩尼在一份聲明中說，有報道稱“數百人也被捕，其中包括人權捍衛者、律師、民間社會活動家和至少 18 名記者”。聲明說：“過去 11 天，成千上萬人參加了全國各地的反政府示威活動。安全部隊有時用實彈回應。”

伊朗官員說，包括警察和親政府民兵在內的 41 人在抗議活動中喪生。但伊朗人權組織報告的死亡人數更高。

伊朗人權組織 Hengaw 表示，“過去十天有 18 人喪生，898 人受傷，超過 1,000 名庫爾德抗議者被捕”，估計數字更高。“周一和周五之間，伊朗庫爾德斯坦有 70 多名婦女被捕……其中至少有 4 人未滿 18 歲，”亨格周二表示。

據官方媒體報道，伊朗司法機構已設立特別法庭審判“暴徒”。

社交媒體帖子以及一些活動人士呼籲在全國範圍內罷工。根據他們在社交媒體上發表的聲明，幾位大學教師、名人和著名足球運動員都支持反對阿米尼之死的抗議活動。幾所大學的學生拒絕上課，舉行抗議活動，抗議學生被廣泛逮捕，並與大學裡的安全部隊發生激烈衝突。

路透社說無法核實社交媒體上的視頻和聲明。

阿米尼之死引起了國際社會的廣泛譴責，而伊朗則指責與“外國敵人”有關的“暴徒”煽動騷亂。德黑蘭指責美國和一些歐洲國家利用騷亂試圖破壞伊斯蘭共和國的穩定。