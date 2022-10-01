朝鮮頻頻發射導彈 預告第七次核試驗不遠了 ？

朝鮮再射導彈

朝鮮今天（10月1日）又向海上發生了兩枚彈道導彈。這是朝鮮最近一周內第四次發射彈道導彈，也是韓國新政府成立以來第8次發射導彈。據路透社報道，首爾表示，預計平壤將很快就會進行核試驗。

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報道援引韓國軍方說，朝鮮從平壤地區發射了兩枚短程彈道導彈，落入朝鮮東海岸外的水域。

朝鮮本星期已發射了七枚導彈，包括趕在美國副總統哈里斯（Kamala Harris）訪問韓國之前和之後發射的導彈。

哈里斯在訪問分隔朝鮮半島南北方的非軍事區時譴責了朝鮮的“殘暴獨裁”，並說，朝鮮發射導彈“顯然是挑釁”。

哈里斯還會晤了主張對朝鮮威脅採取更為強悍的軍事回應的韓國總統尹錫悅。

按照韓國軍方研判的數據，今天這兩枚導彈射程可覆蓋韓國即將舉辦國軍日紀念儀式的位於忠清南道的陸海空聯合基地雞龍台。然而，朝鮮在韓國國軍日發射彈道導彈實屬罕見。

在朝鮮射彈後，韓國總統辦公室召開國安會議，譴責朝鮮不斷發射彈道導彈違反聯合國安理會決議，決定將與美國等友邦以及國際社會緊密合作予以應對。

更多分析認為，平壤周六射彈是為了反制韓美日軍事合作。星期五，美國、韓國和日本才剛在在韓國海岸外的水域舉行了反潛軍演，這是2017年來的第一次。

路透社說，日本防衛副大臣井野俊郎今天表示，朝鮮接連試射導彈彈，對地區和平與穩定造成威脅，絕對無法容許。

朝鮮自上月底美國核動力航母“里根”號（CVN-76）停靠釜山港以來連日發起射彈挑釁。

朝鮮今年已發射了38枚彈道導彈，包括意在打擊美國大陸的遠程導彈和威脅美國盟友日本和韓國的短程武器。

據路透社援引首爾當局指出，朝鮮還為進行第七次核試驗做了準備，時間估計在10月16日到11月7日，即中共20大至美國中期選舉之間。