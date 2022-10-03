印尼踩踏事故釀125死 總統下令每人賠償約10萬

踩踏事故 125死

10月1日晚，在印尼東爪哇省瑪琅坎朱魯漢體育場舉行的足球賽上，球迷因不滿比賽結果，衝入球場並與防暴警察發生衝突。警方發射催淚瓦斯回應，不料引發球迷恐慌，人群在逃竄期間互相踩踏。截至2日，事件導致至少125人死亡，其中有32名兒童；另有323人受傷。 印尼國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）3日表示：“依據國家警察總長指示，東爪哇（East Java）警察首長已將9名員警停職。他們全都遭到調查。”

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當地官員2日早些時候表示，踩踏事故共造成174人死亡。當局稍晚時稱，經過對附近10家醫院的數據核對，發現部分死者被重複統計，死亡人數修正為125人，受傷人數為323人，其中11人情況危殆。另外，總統下令每人賠償近10萬。

國際足聯主席因凡蒂諾2日對事件中的遇難者表示哀悼。他說，這對所有足球界人士來說都是“黑暗的一天”。

美聯社指出，阿雷馬和佩爾塞巴亞是足球場上的宿敵，出事的坎朱魯漢體育場為阿雷馬主場。東爪哇省警察局長阿芬塔表示，為避免兩隊球迷鬥毆，組織者賽前宣布禁止佩爾塞巴亞球迷入場，出事當天，球場內的4.2萬名觀眾幾乎全是阿雷馬球迷。然而，阿雷馬當晚表現不佳，20年來首次在主場輸給帕爾斯巴亞。

比賽結束後，憤怒的球迷翻越欄桿進入球場，與警方爆發衝突，至少五輛警車被砸壞或燒毀。阿芬塔稱，現場球迷幾乎進入“無政府主義”狀態。防暴警察隨即發射催淚瓦斯嘗試驅散球迷，數百名球迷為躲避催淚瓦斯，湧向同一個閘門，場內有人窒息，有人被踩踏。

阿芬塔2日表示，衝突中有34人當場死亡，還有一些人在醫院或送往醫院的途中死亡。初步調查結果顯示，大部分遇難者死於踩踏，死者包括兒童及兩名警員。一名倖存觀眾里茲基說：“當警察發射催淚瓦斯時，體育場變成了煙霧瀰漫的戰場。我覺得眼睛又熱又痛，我看不清東西，頭也暈了，周圍一片漆黑。”里茲基說，和他一起觀賽的表弟死於頭部受傷。

印尼政治法律安全統籌部長馬福事後表示，這場比賽的觀眾人數嚴重超過體育場的合法容量。馬福指出，坎朱魯漢體育場僅能容納3.8萬人，但主辦方卻售出多達4.2萬張門票。

《印度時報》則認為，今次慘劇警方責無旁貸。警方錯誤判斷形勢，在人流密集的足球場短時間內施放大量催淚瓦斯，導致慘劇發生。

印尼總統佐科2日下令對這場悲劇進行徹查。印尼青年與體育部長紮因丁2日表示，政府將重新評估球賽主辦方的組織能力和足球賽安保問題，包括考慮不允許觀眾進入體育場。印尼本周餘下足球比賽已取消，印尼足總證實阿雷馬今季餘下賽事禁止主場作賽。

足球是印尼最受歡迎的運動，每逢頂級聯賽敵對球隊對壘，必定會坐滿球迷。當地足球流氓問題嚴重，其中積怨最深的要數佩斯查雅加達隊和佩西比萬隆隊。兩傢俱樂部每逢交手，幾乎都要出現流血事件。2018年，一名佩斯查雅加達隊球迷被佩西比萬隆隊毆打致死。

在國際舞台上，印尼隊與宿敵馬來西亞隊的球迷也經常發生衝突。2019年9月，在印尼首都雅加達舉行的一場世界盃預選賽上，兩隊球迷互毆並互相投擲雜物，坐在現場的馬來西亞體育部長被迫撤離。兩個月後，雙方球迷在馬來西亞首都吉隆坡舉行的另一場比賽中再次爆發衝突。

在本次事故發生前，印尼足球監督組織“拯救我們的足球”曾發布數據，顯示1995年以來，印尼至少有86名球迷死亡，其中多數死於鬥毆。