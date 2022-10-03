印度國大黨走長征說要團結尋“地氣”

印度/國大黨長征

昨天10月2日，是聖雄甘地的生日慶典。印度國大黨正在走4000公里距離的長征，希望以此與人民接近尋接地氣。長征隊伍計算好這一天走到巴達納瓦盧，這是一個具有象徵意義的村莊，是在1927年甘地在這裡為最低種姓的人開辦了一家紡織廠。

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據本台報道，在印度，自9月7日以來，國大黨的主要領導人一直在從印度的南部向北部進軍。國大黨長期以來一直主導着國家政治，但被印度人民黨趕下了台，國大黨影響力正在減弱。國大黨希望通過這次近4000公里的長途跋涉，能與印度選民重新建立信任關係。

據本台在印度卡納塔克邦邁索爾地區的特別派記者Côme Bastin的報道稱，本周日，10月2日，是聖雄甘地的生日慶典。國大黨的長征在巴達納瓦盧短暫停留，1927年甘地在這裡為最低種姓的人開辦了一家紡織廠。

下午3點，長征隊伍在拉胡爾-甘地的帶領下向邁索爾市進發，許多村民都趕來見他。其中桑吉塔-沙阿不是國大黨黨員，但想參加他們的一段長征。據他說，“我從孟買趕來，因為我支持國大黨團結印度的口號。當然現在是那些像我一樣生活舒適的人，來關心那些沒有電、餓着肚子睡覺的人的時候了。”

46歲的阿肖克-庫馬爾(Ashok Kumar)前來迎接他的政黨，但似乎對即將到來的選舉並不太關心。他說，“印度人民黨控制着一切：最高法院、選舉委員會、印度教極端主義團體，這些機構在提煉造成社區之間分裂的毒藥。”

長征行走必須在120天內到達克什米爾。這四個月，這看起來是國大黨翻身的最後的機會。