台灣向世界推出英文電視頻道 叫TaiwanPlus

台灣/TaiwanPlus

台灣推出英文電視頻道，以增加國際影響力。台灣總統蔡英文出席政府支持的英文新聞頻道TaiwanPlus在台北舉行的電視運營啟動活動，並在TaiwanPlus電視運營啟動儀式上發表講話。台灣電視頻道目前僅在台灣播出，但據消息表示，他們計畫在未來六個月內在美國推出。

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據路透社今天報道稱，台灣周一推出了台灣首個英語新聞、生活方式和娛樂電視頻道，以在中國擠壓台灣加劇中尋求維護主權並在國際上發出更大的聲音。

政府支持的 TaiwanPlus 去年開始醞釀，主要是在線流媒體平台，並得到蔡英文總統的大力支持。蔡英文在啟動儀式上表示，該頻道已經提升了台灣的國際形象，並將有助於台灣與“擁有我們自由民主核心價值觀的國家”建立更緊密的聯繫。

路透社說，中國聲稱民主統治的台灣是中國的領土，而且中國在英語媒體中越來越活躍，中國特別是通過國家電視台的英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）向外部傳達執政的共產黨的觀點。

中國也在向台灣的國際空間施壓，包括迫使外國公司在他們的網站上將台灣稱為中國的一部分。中國並定期在台灣附近進行軍事演習。

據該報道，台灣電視頻道目前僅在台灣播出，但消息表示，他們計畫在未來六個月內在美國推出。

路透社說，台灣國內的英文媒體已經屈指可數，其中最著名的是1999年創辦、大眾發行的自由時報出版的《台北時報》。