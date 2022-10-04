回應朝鮮挑釁 韓國戰機發射2枚定向攻擊炸彈

回應朝鮮挑釁

朝鮮4日清晨發射的一枚中程彈道導彈飛越日本上空，加劇了地區緊張局勢，日韓美隨即發聲對此進行譴責。作為回應，韓國軍方在當天派出聯合攻擊編隊，通過戰機發射了2枚空對地定向攻擊炸彈（JDAM）。

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據韓聯社報導，朝鮮4日進行中距離飛彈試射10小時後，韓國軍方在全羅北道群山近海的稷島射擊場進行了聯合攻擊編隊飛行訓練和精密砲擊訓練。

據韓國聯合參謀本部發布的消息，分別有韓國空軍出動的4架F-15K戰鬥機和駐韓美軍出動的4架F-16戰鬥機參與了這次飛行及精密砲擊訓練。

在精密砲擊訓練中，韓國戰機發射的2枚JDAM炸彈準確擊中了設置於稷島射擊場的目標物 ，射程為24公里，誤差距離僅13公尺。這次成功的訓練表明，韓國軍方有能力事先設定目標物，並精準打擊位於地底下或洞窟內的射擊基地。

資料顯示：JDAM是在常規炸彈上安裝了引導裝置及機翼，可利用GPS及INS（慣性導航系統）在白天或夜晚進行精密砲擊。

聯合參謀本部公開表示，韓美聯軍通過這次訓練展現了反制朝鮮的實力，無論朝鮮採取何種挑釁行動，同盟軍都可針對挑釁的源頭進行精密打擊。

韓聯社的相關報導稱，這次聯合訓練無疑是對朝鮮的一次嚴正警告。

此前，朝鮮當局在當地時間10月4日上午7時23分左右向東方發射了一枚IRBM彈道導彈，飛行距離超過4500公里，最高高度達1000公里。這枚導彈越過了日本東北部的上空，最後落入太平洋。

據日本共同社報導，朝鮮導彈飛越日本上空時，日本啟動了即時警報系統，呼籲北海道和青森縣居民避難，當地鐵路交通一度因此中斷，但日本政府沒有採取攔截或摧毀朝鮮導彈的手段。

日本首相岸田文雄則在第一時間通過媒體對朝鮮接二連三發射彈道導彈的行為提出強烈譴責，並表示他的內閣將收集並分析相關情報。

日本內閣官房長官松野博一隨後在記者會上表示，朝鮮多次發射彈道導彈等一系列行動，威脅到日本、地區以及國際社會的和平與安全，“已構成對包括日本在內的國際社會的嚴重挑戰”。

路透社在相關報導中援引韓國軍事專家的說法稱，朝鮮此次發射的彈道導彈很可能屬於2017年宣布的火星-12，當時朝鮮聲稱該導彈能夠威脅到關島。

早前，聯合國安理會曾通過決議禁止朝鮮試驗核武以及導彈，而朝鮮因不斷觸犯這一決議而一直受到聯合國的制裁。