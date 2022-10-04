新德里斥巨資組建數字平台與北京爭奪外資

印度/中國

中國內政以及地緣政治風險導致大量外資企業撤離中國，印度正在成為與中國搶奪西方投資的主要競爭對手，最新評估顯示三年之後，四部iPhone手機中將有一部產自印度。印度政府近日斥資一萬多億美元創建數字平台以吸引外資。

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彭博新聞社九月底爆出美國蘋果公司計畫在印度製造最新的iPhone款式之後，美國摩根大通近日的一份報告又指出，從今年年底開始，蘋果公司將會把約5%的iPhone 14生產轉移到印度，到2025年蘋果計畫在印度生產約四分之一的iPhone手機。

蘋果逐漸退出中國市場被中國官方環球時報的評論員認為是無疑問受到來自美國政策的壓力。

印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場，此前印度生產新款iPhone的時間通常比中國滯後6至9個月。

彭博社此前援引據知情人士消息，稱蘋果一直在與供應商合作，以提高在印度的生產能力，縮小印度和中國生產新iPhone的時間差。iPhone的主要製造商富士康已經研究了如何從中國將零部件發貨至印度，並在印度清奈附近的工廠組裝iPhone 14。

不過，環球時報警告說，“印度目前做到的還只是“最終組裝”，這一環節只佔據整個價值鏈的10%到20%，原材料與重要零部件大多還需要依靠進口。”而且，環球時報強調，“如果加入包括罷工等在內的各種風險評估，印度的製造業成本同中國相比並沒有絕對優勢。”

除了製造成本之外，評論指出，地緣政治風險底也是蘋果撤往印度的原因所在。

印度方面，為了吸引外資，印度總理莫迪近日推出一個100萬億盧比（1.2萬億美元）的大型項目，計畫創建一個數字平台，將印度政府16個部委結合起來，提高工作效率，大規模推動印度的基礎設施建設。

據印度官方介紹，該計畫設想按照歐洲在第二次世界大戰後的做法或中國在1980年至2010年期間的做法來模擬基礎設施項目，確保新修建的道路不會被再次挖開以鋪設電話線或天然氣管道。以提高國家的 "競爭指數"。