日美戰機實施聯合演練應對朝鮮射彈 兩國首腦通話：加以最強烈的譴責

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日本防衛省統合幕僚監部和美國印太司令部10月4日發布消息稱，當天在九州以西實施了航空自衛隊和美海軍陸戰隊共計12架戰機的聯合訓練。美國總統拜登（Joe Biden）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）當天還分別與他們的日本同行——首相岸田文雄及防衛相濱田靖一通話。

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據共同社報導，日美鑒於朝鮮發射了飛越日本列島的彈道導彈而緊急展開訓練，意在明確展現制衡態度。日本防衛省稱，此次演練的目的是確認自衛隊和美軍的快速反應態勢。

據日本防衛省介紹，空中自衛隊派出宮崎縣新田原基地4架F-15戰鬥機和福岡縣築城基地4架F-2戰鬥機參加了訓練，美國海軍陸戰隊派出山口縣岩國基地4架F-35戰鬥機參加。

美國印太司令部通過聲明表示：“在朝鮮民主主義人民共和國於10月4日向日本上空發射彈道導彈之後，美國海軍陸戰隊的戰鬥機與日本航空自衛隊的戰鬥機於10月4日在日本海上空進行了雙邊演習。日本航空自衛隊和美國部隊例行合作，在保衛我們國家的同時加強行動準備和對區域威脅的反應，並進一步加強區域和平和穩定。”

美方聲明稱：“美日聯盟仍然致力於通過該地區的和平與繁榮，以確保一個自由開放的印度-太平洋。我們對保衛大韓民國和日本的承諾仍然是鋼鐵般的。”同樣在當天，美韓兩軍舉行了聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練，應對朝鮮當天發射中遠程彈道導彈。

美日領導人周二還進行了通話。據白宮方面介紹，“拜登總統今天與日本首相岸田談話，在朝鮮於10月3日（美東時間）在日本上空發射遠程彈道導彈之後，加強了我們對日本防務鋼鐵般的承諾。兩位領導人共同以最強烈的措辭譴責朝鮮的導彈試驗，確認這次發射是對日本人民的威脅，破壞了該地區的穩定，並明顯違反了聯合國安理會決議。”

白宮指出，美日領導人確認，“他們將繼續在雙邊、與大韓民國的三邊以及與國際社會密切協調其近期和長期的反應。兩國領導人討論了立即遣返和解決被朝鮮綁架的日本公民案件的重要性，並決心繼續盡一切努力限制朝鮮支持其非法彈道導彈和大規模毀滅性武器計畫的能力。”

就日美防長的通話內容，日本防衛省通過聲明介紹稱：“部長們強烈譴責朝鮮的一系列彈道導彈發射，包括最近的導彈發射，是對聯合國安理會相關決議的違反，它不僅威脅到該地區的和平與穩定，也威脅到國際社會”。

日方稱：“濱田大臣表示，發射越過日本上空的彈道導彈是對日本安全的嚴重和緊迫的威脅，這種無恥的行為是絕對不可接受的。濱田大臣還表示，他將從根本上加強日本的防禦能力，現實地審查所有選項，包括所謂的‘反擊能力’，以保護日本人民的生命和生計。奧斯汀部長重申，美國向日本提供包括核能力在內的延伸威懾的承諾仍然堅定不移。”

兩國防長確認：“為應對朝鮮的挑釁行動，日本和美國國防當局將繼續彼此密切合作，以加強聯盟的威懾和應對能力，並申明他們將推進日本、美國和韓國之間的密切三邊合作。”