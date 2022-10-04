日首相會見美印太司令部司令：進一步加強日美聯盟的威懾能力

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日本首相岸田文雄10月4日在首相官邸接見了來訪的美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）。雙方就朝鮮當天試射彈道導彈，並飛越日本上空一事交換了意見。

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據日本外務省介紹，岸田文雄於當地時間周二下午接受了阿奎利諾繼昨天訪問日本期間的第二次禮節性拜訪，以回應朝鮮當天上午發射的彈道導彈。

據了解，岸田文雄在會上表示，在過去一周空前頻繁地發射四枚彈道導彈之後，朝鮮今天又發射了飛越日本上空的導彈，這是對日本安全的嚴重和緊迫的威脅，也是對國際社會的明確和嚴重挑戰，這種暴行是不能容忍的。

阿奎利諾直接向岸田文雄介紹了美國印太司令部對朝鮮導彈試射的看法。日方稱，在確認日本和美國以及日本、美國和韓國將繼續合作應對後，雙方將繼續密切合作，進一步加強日美聯盟的威懾和應對能力。

美國印太司令部周二就朝鮮試射彈道導彈發表聲明加以譴責。聲明指出：“我們察覺到朝鮮今天發射了彈道導彈，包括它飛越了日本。我們正在與日本和韓國以及其他區域盟友和夥伴密切磋商，以應對朝鮮構成的威脅。”

聲明表示：“美國譴責這些行動，並呼籲朝鮮不要採取進一步的非法和破壞穩定的行動。雖然我們評估這一事件沒有對美國人員、或領土、或對我們的盟友構成威脅，但我們將繼續監測這一情況。美國對保衛日本和韓國的承諾仍然是鋼鐵般的。”