日首相：朝鮮發射導彈對日本安全是嚴重且緊迫的威脅，絕不能容忍

日本/朝鮮/亞洲

自東京方面消息，日本首相岸田文雄10月4日在政府與執政黨聯絡會議上，就朝鮮發射導彈譴責稱：“這對我國的安全而言是嚴重且緊迫的威脅，絕不能容忍”。朝鮮當天上午7點23分許從慈江道舞坪里地區向東發射1枚中遠程彈道導彈，導彈射程達4500多公里，越過日本列島上空。這是朝鮮導彈第7次飛過日本上空，上一次是在2017年9月。

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就平壤的這一最新挑釁行為，岸田文雄當天向媒體表示：“據悉，朝鮮剛剛發射了一枚彈道導彈，該導彈經過我國上空，落在太平洋上空。我強烈譴責這種無恥的行為，這是在最近多次發射彈道導彈之後發生的。”

岸田文雄稱：“以飛經我國上空的形式發射彈道導彈是有可能給（國民的）生命財產造成嚴重影響的行為”。他要求迅速確認是否有墜落物造成的損失。他還要求與美國和韓國等相關各國攜手應對。日本政府並召開了國家安全保障會議（NSC），致力於收集和分析信息。

據共同社報導，岸田文雄要求中央政府相關部門向日本國民提供準確信息、確認船舶和飛機是否安全、確保能應對不測事態的態勢。目前，日方未收到遭受損失的信息。

日本內閣官房長官松野博一周二發表聲明稱，為了確保日本的和平與安全，將通過修改國家安全保障戰略等，就意為對敵基地攻擊能力的“反擊能力”等展開討論，迅速徹底強化防衛力。聲明表示，包括在聯合國安理會的進一步應對在內，將迅速探討堅決的對朝措施。

報導指，日本政府在設於危機管理中心的官邸對策室彙總信息，同時利用全國瞬時警報系統（J-ALERT）和面向地方政府的速報系統Em-Net，向國民發出了訊息，並召集緊急集合小組磋商了如何應對。

此外，日本防衛省召開相關幹部會議，使用F-15戰機等收集了信息。日本防衛大臣濱田靖一透露稱，未實施基於《自衛隊法》的彈道導彈摧毀措施。他向媒體指出，做出了導彈不會飛抵日本的判斷。

據悉，這是2021年1月美國拜登政府上台後首次有朝鮮導彈飛過日本上空，此次的飛行距離可從朝鮮抵達美軍要塞關島。日本政府相關人士分析說：“大概是為了吸引美國的注意而發射了飛越日本列島的導彈。”