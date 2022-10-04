朝鮮保持着隨時可進行核試驗的狀態，韓國提升壓倒性打擊能力

軍事

韓國國防部4日就朝軍動向表示，朝鮮保持着隨時可進行核試驗的狀態，正為使用液體燃料發射洲際彈道導彈（ICBM）和潛射彈道導彈（SLBM）做準備。

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韓聯社報道，韓國國防部表示，朝鮮不斷致力於提升核武能力。朝鮮寧邊的核反應堆等主要核設施正在正常運轉，處於隨時可進行核試驗的狀態。

被問及朝鮮核試準備工作什麼時候結束，韓國國防部長官李鍾燮表示，朝鮮今年5月前後已做好相關準備，但還很難判斷他們什麼時候進行核試驗。李鍾燮表示，第七次核試驗可能試爆小型核武，其威力或（較第六次核試驗）更大。

對於遏制朝鮮核威脅的方案，韓國國防部提出加強“韓國型三軸體系”，確保壓倒性打擊能力。“韓國型三軸體系”由“殺傷鏈系統”、“韓國型導彈防禦系統”（KAMD）、“大規模打擊報復作戰計畫”（KMPR）組成，軍方正在加強確保進攻性打擊能力的“殺傷鏈系統”，加大對朝鮮全境的監視偵察力度，構建能及時應對朝鮮導彈威脅的多層導彈防禦體系。韓國國防部還表示，為了讓朝鮮放棄核武，軍方正在提升壓倒性打擊能力，包括地海空部署大威力、超精密導彈，提升特種部隊的作戰執行能力等。