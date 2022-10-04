美韓舉行精確實彈打擊演練應對朝鮮射彈 兩國防長通話

韓國/亞洲/朝鮮

據韓國聯合參謀本部（聯參）和美國印太司令部10月4日介紹，韓美兩軍舉行了聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練，應對朝鮮當天發射中遠程彈道導彈。

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據韓聯社報導，韓國空軍旗下4架F-15K戰機和駐韓美空軍旗下4架F-16戰機參加聯合攻擊編隊飛行演練。F-15K戰機針對設在全羅北道群山近海的假象目標，發射2枚空對地聯合制導攻擊武器（JDAM）。其射程為24公里，圓概率誤差僅為13米。韓軍自朝鮮發射中遠程彈道導彈後，僅時隔10個小時便實施演練，旨在向朝釋放警告信息。

韓國聯參表示，韓美兩軍通過演練展現堅決應對朝鮮任何挑釁行為的決心，以及憑藉同盟壓倒性的戰力精準打擊目標的能力和懲戒力量。為應對朝鮮接連不斷的射彈行為，韓美正在鞏固聯合防衛態勢，同時攜手監視朝鮮發起進一步挑釁的可能性，保持穩固的戒備態勢。

美國印太司令部周二通過聲明表示：“在朝鮮民主主義人民共和國於10月4日向日本上空發射彈道導彈之後，美國印太司令部和大韓民國（韓國）人員於10月4日在西海上空進行了雙邊演習，以展示聯合威懾和動態打擊能力，同時展示我們國家的雙邊互操作性。在演習期間，他們在竹島靶場進行了聯合制導攻擊武器（JDAM）的實彈打擊。”

聲明強調：“美國仍然致力於通過該地區的和平與繁榮，以確保一個自由開放的印度-太平洋。我們對保衛大韓民國和日本的承諾仍然是鋼鐵般的。”

據了解，韓國國防部長李鍾燮周二還同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，就朝鮮發射中遠程彈道導彈的共同應對方案進行了討論。

據韓方介紹，兩國防長就近期朝鮮射彈以及進一步發起挑釁的可能性共享信息，並商定將在韓美緊密合作下隨即落實共同制定的應對措施。雙方評價，韓美當天通過聯合空中武力示威確認了立刻精確打擊朝鮮挑釁源頭的應對能力和態勢。

兩國部長重申，今後將通過部署美國戰略資產等方案強有力地應對朝鮮任何挑釁。據韓方介紹，奧斯汀再次強調了美方將利用所有軍事力量對韓國提供延伸威懾的鋼鐵般的防衛承諾。

報導指，雙方強烈譴責當天朝鮮射彈，並一致認為，此次朝鮮射彈公然有違聯合國安理會決議，是對韓半島乃至國際社會的和平穩定構成嚴重威脅的重大挑釁。

雙方強調，朝鮮不斷發起挑釁，只會招致韓美同盟加強反制和應對能力，以及被國際社會更為孤立的後果：朝鮮越是挑釁，韓美同盟的應對態勢就越為強大。