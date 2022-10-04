韓國防長：將基於韓美同盟以軍力和威懾維和

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自首爾方面消息，韓國國防部10月4日就朝軍動向表示，朝鮮保持着隨時可進行核試驗的狀態，正為使用液體燃料發射洲際彈道導彈和潛射彈道導彈做準備。韓國國防部長李鍾燮當天表示，為在牢靠的韓美同盟基礎上做到“以力量和威懾維護和平”，韓軍制定並推進國防發展計畫。

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據韓聯社報導，韓國國防部周二在韓國國會國防委員會國政監查會上進行彙報時表述如上。韓國國防部表示，朝鮮寧邊的核反應堆等主要核設施正在正常運轉，處於隨時可進行核試驗的狀態，朝鮮不斷致力於提升核武能力。

被問及朝鮮核試準備工作何時完畢，李鍾燮在會上表示，朝鮮今年5月前後已做好相關準備，但尚難斷言何時進行。李鍾燮指出，第七次核試驗可能試爆小型核武，其威力或（較第六次核試驗）更大。

據了解，李鍾燮指出，韓半島安全形勢十分嚴峻。針對來自朝鮮的核導威脅，韓軍繼續保持戒備狀態，並通過加強韓美合作，進一步增強延伸威懾執行能力。同時，韓軍正加快推進“韓國型三軸體系”項目建設。

報導指，針對遏制朝鮮核威脅的方案，韓國國防部提出加強“韓國型三軸體系”，確保壓倒性打擊能力。“韓國型三軸體系”由“殺傷鏈系統”、“韓國型導彈防禦系統”（KAMD）、“大規模打擊報復作戰計畫”（KMPR）組成，軍方正在加強確保進攻性打擊能力的“殺傷鏈系統”，加大對朝鮮全境的監視偵察力度，構建能及時應對朝鮮導彈威脅的多層導彈防禦體系。

韓國國防部還提出，為了讓朝鮮放棄核武，軍方正在提升壓倒性打擊能力，包括地海空部署大威力、超精密導彈，提升特種部隊的作戰執行能力等。

值得一提的是，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）下屬朝鮮專題網站“超越平行線”3日刊文稱，觀測到朝鮮位於鹹鏡北道豐溪里的核試驗場活動增加的跡象。

文章根據近期拍攝的商業衛星圖像分析指，朝鮮豐溪里核試驗場3號坑道已完成核試驗準備工作，4號坑道附近亦有新的施工跡象。據信，3號坑道入口近期沒有出現新動向，這與3號坑道已修復完畢的韓美情報部門的判斷相一致。