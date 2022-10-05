美韓參謀長通話探討應對朝鮮射彈 美航母重返朝鮮半島東部海域

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自首爾方面消息，韓國聯合參謀本部（聯參）議長金承謙10月5日與美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）通電話，雙方就遏制朝鮮核導威脅的方案進行討論。據韓國聯參透露稱，日前參加韓美聯合軍演後駛離韓國海域的美國海軍“里根”號航母打擊群當天將重返朝鮮半島東部公海海域。

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據韓聯社報導，金承謙周三在通話中表示，重要的是讓朝鮮清醒認識到試爆核彈、發射導彈得不到任何好處，越是挑釁，韓美同盟的應對力量就越為強大。米利強調，美國防衛韓半島的承諾比以往任何時候都更堅定，今後將更積極地與韓方合作，採取緊密協調的共同行動。

據悉，美韓參謀長譴責朝鮮前一天發射中遠程彈道導彈公然違反聯合國安理會決議，是嚴重威脅韓半島和地區穩定的挑釁行為。雙方一致認為，兩軍在挑釁發生後進行的聯合空中武力示威和地對地導彈聯合射擊充分體現了韓美同盟的應對能力和堅定決心。

報導指，雙方認為，遏制朝鮮軍事威脅需要韓美日三邊安全合作，並商定借在華盛頓舉行的韓美軍事委員會第47次會議之機討論如何增強針對朝鮮核導威脅的軍事應對能力和延伸威懾執行力。

據韓方介紹，美國海軍“里根”號航母打擊群周三將重返朝鮮半島東部公海海域。報導稱，“里根”號航母打擊群剛駛離便返回的情況非常罕見。韓國聯參表示，這表明了韓美同盟將就朝鮮的接連挑釁加強應對態勢，以及反制朝鮮任何挑釁和威脅的堅定決心。

韓美兩軍周三稍早時向朝鮮半島東部海域實施地對地導彈聯合射擊，以反制朝鮮前一天的中遠程彈道導彈挑釁。據了解，在當地時間凌晨1點左右進行的聯合射擊中，韓軍還發射了1枚“玄武-2”彈道導彈，但升空不久便偏離正常飛行軌道，墜落在發射基地，至今尚無人員傷亡報告。