10月起 韓國全面解除入韓旅客核酸檢測

解除入韓旅客核酸檢測

韓國自10月1日起全面解除旅客入境第一天進行核酸檢測的義務。韓國中央災難安全對策本部9月30日召開的會議上，集中討論了改善海外入境者檢測政策的計畫和易感染設施的檢疫措施。

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大紀元報道，10月1日零時起，海外入境人員無需履行入境24小時內進行核酸（PCR）檢測義務，但入境後三天內出現疑似癥狀的人，可以在保健所免費接受核酸檢測。

第一控制官李基日表示，考慮到“奧密克戎”變異株BA.5的致死率極低，且海外入境者確診比率從8月份的1.3%下降到9月份的0.9%，作出上述決定。

至此，繼解除入境人員隔離義務、解除入境前核酸檢測義務後，韓國的所有入境相關防疫措施全面解除。但是，今後若出現致命率高的變異株等需要加強入境防疫管理的情況，還將重新制定防疫措施。

民調：過半韓國人認為室內可摘口罩

9月29日，首爾大學劉明順（音）教授團隊公布於22日—26日面向1,000名18歲以上成年人進行問卷調查的結果。根據調查，55%的受訪者認為可以取消室內佩戴口罩義務，41.8%認為現在還不能取消，3.2%表示不清楚。

其中，認為“現在可以部分（階段性）取消”的受訪者比例最高，佔43.9%，而11.1%的受訪者認為“現在可以全面取消”。

而對於室內摘口罩持否定意見的應答者中，35.0%認為“目前還不能取消”，而6.8%認為“絕對不能取消”。

同時，如果取消室內強制佩戴口罩的規定，30.4%的受訪者表示自己仍會在室內佩戴口罩，30.7%的受訪者表示會根據周圍情況作出決定，29.6%的受訪者表示暫時會繼續戴口罩，但最終會摘下口罩，另有7.6%受訪者表示會立刻摘下口罩。