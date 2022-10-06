日韓首腦強烈譴責朝鮮射彈 岸田稱兩國關係應面向未來

朝鮮/韓國/日本

朝鮮10月6日又發射了兩枚短程彈道導彈，韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄當天下午進行了電話會談。兩國領導人強烈譴責，朝鮮發射彈道導彈是對韓半島乃至東北亞和國際社會的和平與安全構成嚴重威脅的重大挑釁行為，並商定今後保持合作予以嚴正應對。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本外務省介紹，日韓領導人的通話時長大約25分鐘。兩位領導人強烈譴責朝鮮自9月底以來在短時間內進行的六次彈道導彈發射，包括朝鮮的導彈近五年來首次飛越日本上空，是對地區安全的嚴重和緊迫的威脅，是對國際社會的明確和嚴重挑戰。

日方指，兩位領導人共同認識到進一步加強美日聯盟和美韓聯盟的威懾和應對能力的重要性，並同意進一步促進日韓美安全合作。此外，兩國領導人確認，日本、韓國和日韓美將繼續密切合作，根據聯合國安理會決議實現朝鮮的完全無核化，包括在安理會採取進一步措施。岸田文雄還呼籲韓國在解決被綁架日本人問題上繼續給予理解和合作，並得到了尹錫悅的再次支持。

岸田文雄在這次通話結束後出席了新聞發布會。他向媒體表示：“儘管日本和韓國的雙邊關係存在各種挑戰，但在考慮諸如朝鮮問題等各種問題時，重要的是在1965年《日韓索賠協定》以來建立的友誼基礎上發展面向未來的關係”。岸田文雄提出：“我認為，在1965年《日韓索賠協定》以來建立的友好關係的基礎上，以面向未來的方式發展關係非常重要。”

首爾方面，韓國總統室當天通過書面簡報介紹，兩國領導人強烈譴責，朝鮮發射彈道導彈是對韓半島乃至東北亞和國際社會的和平與安全構成嚴重威脅的重大挑釁行為，並商定兩國今後保持合作予以嚴正應對。

雙方一致認為，朝鮮應中斷魯莽的挑釁，各方應向朝鮮釋放挑釁必將付出代價的信息。為此韓美日三方的安全合作，以及包括與聯合國安理會等國際機構在內的攜手合作尤為重要。

韓國總統室還介紹，雙方均認為，韓日兩國在各種事務中是需保持合作的夥伴，雙方還對上月借聯大之機舉行的韓日首腦簡式會談等兩國之間積極的動向給予高度評價，並表示將繼續付出相關外交努力。兩國領導人還商定，將不分規格，就安全問題等各種事務隨時保持溝通。據韓聯社報導，兩國公布的電話會談內容中不包含恢復《韓日軍事情報保護協議》（GSOMIA）相關問題。