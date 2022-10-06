朝鮮12架軍機示威飛行 韓國出動逾30架戰機出擊應對

朝鮮/韓國/亞洲

韓國聯合參謀本部（聯參）10月6日表示，朝鮮12架軍機當天下午2時許在韓軍“特別監視線”以南地區進行示威性編隊飛行。韓軍30架飛機隨即緊急出擊應對。

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據韓聯社報導，韓國軍方推測朝方在從黃海北道谷山一帶飛往黃州的途中，在特定地區進行了一個小時左右的空對地射擊聯演。韓國聯參表示，韓國空軍F-15K戰鬥機等30多架飛機隨即出動予以壓倒性反制。

據介紹，韓軍為迅速應對高速飛行的戰鬥機，將“戰術行動線”（TAL）以北數十公里設為“特別監視線”。“戰術行動線”是韓軍在軍事分界線（MDL）和西海北方界線（NLL）以北20至50公里的朝方上空設定的假想界線，朝鮮飛機一旦接近或飛越此線，韓軍戰鬥機就會緊急出動應對。朝鮮軍機當天未越過戰術行動線。

報導指，朝鮮同時投入戰鬥機和轟炸機進行示威性編隊飛行和空對地射擊尚屬首次，據分析，朝鮮此舉或意在對美國“里根”號航母打擊群重返韓半島東部公海海域參加韓美日聯合反導演練、韓美舉行地對地射擊演習表示抗議。

近日來，朝鮮已在韓美聯演前一天的9月25日、聯演期間的28日和29日、韓國國軍日的10月1日相繼發射短程彈道導彈，並於4日發射中遠程彈道導彈，周四上午還發射了2枚短程彈道導彈。朝方以罕見的高頻率多次射彈，外界對其會實施第七次核試驗的擔憂升溫。

美國印太司令部當天發表聲明稱：“美國、韓國和日本強烈譴責朝鮮的射彈活動，這些活動違反了聯合國安理會的許多一致的決議。我們敦促朝鮮立即停止違反聯合國安理會決議、使軍事緊張局勢升級、破壞該地區穩定和危及和平與安全的行動。”