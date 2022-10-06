泰國發生槍殺案 至少37死含24兒童

槍殺案

泰國警方10月6日確認，一名被開除的警察在東北部一家幼兒園用刀槍襲擊民眾，造成至少37人死亡，嫌犯在殺死自己妻兒後也自殺了。

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泰國中央調查局（CIB）確認，嫌犯是34歲的前警察Panya Kamrap，去年因毒品相關問題被警局開除公職。調查人員後來證實，嫌犯自殺前殺掉了他的妻子和孩子。

美聯社報導，據警方發言人Archayon Kraithong稱，至少有37人在襲擊中喪生。另有12人受傷。至少有24名死者是兒童，其中大部分是學齡前兒童。

“死去的老師，她懷裡抱着一個孩子。”一名未透露姓名的目擊者在現場告訴泰國Kom Chad Luek電視台，“我不認為他會殺死孩子，但他朝門開了一槍，然後直接穿過房門。”

一名目擊者說，當日托中心的工作人員看到襲擊者拿着槍靠近時，他們鎖上了門，但他開槍闖了進來。襲擊發生後在網上發布的視頻中，可以聽到家庭成員在託兒所外哭泣，還有一個圖像顯示一間房間的地板上沾滿了血跡，睡墊散落一地。牆壁上裝飾着字母和其他它彩色裝飾圖片。

警方表示，在襲擊中，兇嫌使用了多種武器，包括手槍、霰彈槍和刀。

根據泰國總理辦公室的一份聲明，此次大規模槍擊事件發生在農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）Uthaisawan Na Klang的兒童日托中心，“總理對槍擊事件表示哀悼。”聲明中說。

據CIB的吉拉波‧普瑞德（Jirapob Puridet）少將稱，嫌疑人因涉嫌販賣毒品捲入一起正在審理的案件，他在前往託兒所行兇幾個小時前在農磨蘭普府出過庭。普瑞德告訴CNN，這名前警察“被指控販賣毒品”，去年被開除公職。

案發時正在附近工作的地區官員吉達帕‧汶頌（Jidapa Boonsom）告訴路透社，槍手來到日托中心時，大約有30名兒童在現場，比平時人少。因為當天下大雨，很多人沒來。

“槍手在午餐時間來到這裡，首先向兒童日托中心的四五名官員開槍”，這些人中有一名懷孕八個月的教師，汶頌補充說，“起初人們以為是煙花爆竹（在響）。”

汶頌說，槍手隨後強行進入一個上了鎖的房間，孩子們在那裡睡覺，他用刀捅死了一些孩子。