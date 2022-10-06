美日韓在韓國東部海域實施反導演習，反制朝鮮射彈挑釁

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據韓國聯合參謀本部（聯參）10月6日消息，韓美日當天在韓國東部海域公海上聯合實施反導演習，以反制朝鮮射彈挑釁。朝鮮當天上午6時許從首都平壤的三石附近向日本海發射了2枚短程彈道導彈。日本政府介紹，推測均落在了日本專屬經濟區之外。

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9月下旬參加美韓聯合演習的美國海軍“里根”號航母打擊群已重返日本海，朝鮮6日發射導彈可能是對此的反制。據了解，包括巡航導彈在內，這是朝鮮今年第24次發射導彈。朝方以罕見的高頻率多次射彈，外界對其會實施第7次核試驗的擔憂升溫。

據韓聯社報導，韓國“世宗大王”號宙斯盾艦（DDG）、“里根”號航母（CVN-76）及“本福爾德”號宙斯盾艦（DDG 65）、日本海上自衛隊金剛級“鳥海”號宙斯盾艦（DDG 176）參加了周四的演習。

演習期間，韓美日軍方假設朝鮮發射彈道導彈，通過共享攔截目標情報熟練掌握探測、追蹤、攔截流程。韓國聯參表示，希望通過此次海上反導演習，進一步提高應對朝鮮導彈挑釁的作戰能力，並鞏固防衛態勢。

“里根”號航母打擊群9月23日駛入韓國釜山作戰基地，26日至29日與韓軍一同實施海上演練，30日還與韓日兩國聯合實施反潛演習，之後前往日本海域。在朝鮮於本月4日發射中遠程彈道導彈後，該打擊群5日掉頭重返韓國附近海域。

值得一提的是，美韓、日韓對朝代表周四還先後通電話，討論朝鮮近來頻繁發射彈道導彈問題，並敦促朝方立即停止挑釁。