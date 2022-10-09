回應朝鮮再次射彈 尹錫悅強調加強韓美日安全合作

朝鮮/韓國/亞洲

朝鮮10月9日凌晨朝向東部海域發射2枚短程彈道導彈，若算上巡航導彈，此次已是今年第25次發射。韓國總統辦公室當天就朝方接連不斷發射彈道導彈一事表示，總統尹錫悅強調韓美日三國加強安全合作的重要性。

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朝鮮從9月25日至當天共發射7次彈道導彈，今年來已發射彈道導彈23次，發射巡航導彈2次。今次是自尹錫悅上台以來朝方第11次發射導彈。

據韓聯社報導，韓國總統室公報首秘金恩慧周日通過書面材料介紹稱，尹錫悅周日表示，韓方將進一步加強韓美同盟關係以及韓美日三邊安全合作，以應對朝鮮核導威脅。

材料稱，韓國政府將基於牢固的韓美同盟關係和韓美日三邊安全合作保護國民，並強調安保工作沒有“適當水平”，只有超常戒備才能維護國家安全。

據悉，尹錫悅表示，韓美具備的延伸威懾力應覆蓋綜合性的延伸威懾應對措施，以反制朝鮮任何形式的挑釁，且可事前打消朝方的挑釁念頭，韓美指揮班子已就此形成戰略共識。尹錫悅還指出，將大幅增強韓美延伸威懾力，同時讓朝鮮認清擁核對區域內自由與和平構成威脅，也不利於朝鮮發展經濟和維護安全。

報導指，金恩慧稱，韓方將繼續努力促使朝鮮棄核，並讓其把握繁榮與和平的未來。她說，尹錫悅總統希望對朝政策路線圖“大膽構想”早日得到落實落地，朝鮮的未來終究取決於自身的選擇。和平可通過力量來維護，但我們同時也應努力通過對話實現可持續的和平。

據了解，日美韓三國周日分別舉行了政府高官間的雙邊電話會談，確認不容許朝鮮把美韓軍演當作發射導彈的正當理由，並譴責朝鮮以史無前例的頻率發射導彈。據共同社報導，日本首相岸田文雄還對相關省廳做出三點指示，分別是向國民迅速準確提供信息、確認船舶和飛機安全、為不測事態做好準備。

針對朝鮮的這一最新挑釁行為，美國印太司令部周日發表聲明稱：“我們知道這兩次彈道導彈發射，並正在與我們的盟國和合作夥伴密切協商。雖然我們評估這一事件不會對美國人員或領土或我們的盟友構成直接威脅，但導彈發射凸顯了朝鮮非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫的破壞穩定影響。美國對韓國和日本的防衛承諾仍然堅定不移。”