朝鮮從潛艇再發彈道導彈 日本束手無策

朝鮮/導彈

韓國首爾街頭電視播放朝鮮領導人金正恩在關於朝鮮向日本海發射兩枚導彈的新聞廣播中講話。2022年10月6日

9日凌晨，朝鮮向日本海發射了兩枚彈道導彈，兩者可能都是潛水艇發射的彈道導彈（SLBM）。

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據日本防衛省等消息人士透露，朝鮮9日凌晨1時47分左右和凌晨1時53分左右，從面向日本海的文川地區連續發射兩枚彈道導彈，發射場有可能在海上。

兩枚導彈在最高約100公里的高度飛行了約350公里，據信降落在日本的專屬經濟區之外。

日本防衛省正在繼續進行分析，包括髮射潛射彈道導彈的可能性。如果是潛射彈道導彈，這是2022年5月以來的再次發射。

日本防衛副大臣井野俊郎就朝鮮這次發射指出：“挑釁執拗地單方面升級，絕對不能容忍。”

這是朝鮮在2022年第25次發射彈道導彈，日本政府已通過駐北京的大使館途徑提出強烈抗議。

9日下午，岸田首相在訪問地三重縣鈴鹿市接受記者採訪時表示，朝鮮的彈道導彈發射“從9月底開始已經7次”，“我已指示全面收集信息，提供信息並確認安全。”他說：“我們必須繼續密切關注朝鮮未來的挑釁行為。”

他還表示，“我們要與美韓等相關國家保持密切聯繫。”

朝鮮對日本的一再抗議置若罔聞，聯合國安理會10月5日召開緊急會議，美國要求聯合國安理會在5日召開一場公開會議，以討論朝鮮5年來首次向日本上空發射彈道導彈一事，英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭都表示支持美國的要求，但是中國和俄羅斯對美國提出的這項要求表示反對，沒能採取一致應對。

5月下旬，中國和俄羅斯在安理會行使否決權，否決了美國起草的加強對朝制裁決議案。朝鮮有可能是預見到因安理會無法充分發揮作用，制裁不會加強，於是多次發射導彈。

日本政府在與朝鮮發射導彈問題上的交涉上已陷入僵局，制裁手段已經用盡，他們還沒有找到阻止朝鮮挑釁不斷升級的方法。