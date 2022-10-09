朝鮮從潛艇再發彈道導彈 日本束手無策
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9日凌晨，朝鮮向日本海發射了兩枚彈道導彈，兩者可能都是潛水艇發射的彈道導彈（SLBM）。
據日本防衛省等消息人士透露，朝鮮9日凌晨1時47分左右和凌晨1時53分左右，從面向日本海的文川地區連續發射兩枚彈道導彈，發射場有可能在海上。
兩枚導彈在最高約100公里的高度飛行了約350公里，據信降落在日本的專屬經濟區之外。
日本防衛省正在繼續進行分析，包括髮射潛射彈道導彈的可能性。如果是潛射彈道導彈，這是2022年5月以來的再次發射。
日本防衛副大臣井野俊郎就朝鮮這次發射指出：“挑釁執拗地單方面升級，絕對不能容忍。”
這是朝鮮在2022年第25次發射彈道導彈，日本政府已通過駐北京的大使館途徑提出強烈抗議。
9日下午，岸田首相在訪問地三重縣鈴鹿市接受記者採訪時表示，朝鮮的彈道導彈發射“從9月底開始已經7次”，“我已指示全面收集信息，提供信息並確認安全。”他說：“我們必須繼續密切關注朝鮮未來的挑釁行為。”
他還表示，“我們要與美韓等相關國家保持密切聯繫。”
朝鮮對日本的一再抗議置若罔聞，聯合國安理會10月5日召開緊急會議，美國要求聯合國安理會在5日召開一場公開會議，以討論朝鮮5年來首次向日本上空發射彈道導彈一事，英國、法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭都表示支持美國的要求，但是中國和俄羅斯對美國提出的這項要求表示反對，沒能採取一致應對。
5月下旬，中國和俄羅斯在安理會行使否決權，否決了美國起草的加強對朝制裁決議案。朝鮮有可能是預見到因安理會無法充分發揮作用，制裁不會加強，於是多次發射導彈。
日本政府在與朝鮮發射導彈問題上的交涉上已陷入僵局，制裁手段已經用盡，他們還沒有找到阻止朝鮮挑釁不斷升級的方法。