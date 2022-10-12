岸田文雄：日本將做好充分準備，應對東亞地區任何可能出現的情況

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據英國《金融時報》報導，日本首相岸田文雄近日在接受該報專訪時表示，鑒於“東亞日益嚴峻的安全環境”，包括朝鮮導彈技術的進步、中國的軍事存在和俄羅斯對烏克蘭的入侵，他將對日本的防衛能力進行廣泛審查。

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岸田文雄說：“我們需要對日本的防衛能力是否足夠做一個徹底的檢查”。他強調：“我們將做好充分準備，應對東亞地區任何可能出現的情況，以保護我們人民的生命和生計。”

在岸田文雄的推動下，日本政府正在對其《國家安全保障戰略》《防衛計畫大綱》、《中期防衛力整備計畫》三份關鍵的防務文件進行審查。審查結果將於12月公布，屆時日本將在近10年來首次提出新的《國家安全保障戰略》。

此外，日本政府已經計畫在截至2024年3月的一年裡將其國防預算提高大約11%，達到約410億美元。日方還正在考慮開發針對敵方基地的打擊能力，並希望製造射程超過1千公里的國產巡航導彈，使其能夠打擊境外目標。

岸田文雄在採訪中拒絕評論如果中國對台動武，日本將如何回應，但他指出日本對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，是日本如何處理印太地區衝突的潛在模板。岸田文雄提出：“我認為，亞洲的安全與歐洲的安全是不可分割的。”

岸田文雄說：“（日本）作為七國集團中唯一的亞洲成員，我們正在與七國集團以及其他許多國家合作，對俄羅斯實施嚴厲制裁，並繼續支持烏克蘭。我希望這樣的回應將向東亞，特別是中國發出一個適當的信息。”

岸田文雄在採訪中強調了東京在平衡與北京的經濟關係和軍事緊張關係方面所面臨的困難，因為華盛頓等地的政治辯論集中在全球經濟可能的“脫鉤”和中美之間不斷加深的分歧上。

岸田文雄談到，如何與北京打交道，正成為世界各國，特別是日本的“重大戰略挑戰”，日本的公司幾十年來在中國進行了大量投資，中國是日本最大的貿易夥伴。岸田文雄說：“由於日本是中國的鄰國，我們應該與中國保持什麼樣的距離，這是一個非常重要的問題，也是一個難題”。

作為加強防務的努力的一部分，日本也在重塑其與英國的關係。日英兩國正在就聯合開發第六代戰鬥機進行深入討論。該項目面臨一些重大障礙，包括潛在的高昂成本。但它在兩國都得到了強有力的支持，如果該項目繼續進行，這將是東京第一次為一項重要的軍事計畫選擇一個非美國夥伴。

岸田文雄表示，他希望在加強日美聯盟的威懾能力的同時，推進關於該戰鬥機的談判。此外，英國還希望完成關於加入11國《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP）的談判，日本一直是該協定的支持者。

岸田文雄說，日本對英國希望成為CPTPP成員資格的支持沒有受到政治和金融市場動蕩的影響，這種動蕩伴隨着特拉斯（Liz Truss）擔任英國首相的最初幾周發生。

“我相信英國是我們的一個可靠和非常重要的夥伴，”岸田文雄說。“我們應該與特拉斯首相合作，推進我們與英國的雙邊關係。”